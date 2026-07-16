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  4. Swiggy launches doorstep LPG cylinder delivery in partnership with hindustan petroleum
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (08:29 IST)

സിലിണ്ടറുകൾ വാങ്ങാൻ ഇനി ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ വേണമെന്നില്ല, സ്വിഗ്ഗി വഴി ഡെലിവറി!

Swiggy delivery, LPG cylinder, Hindustan petroleum, India news
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (08:31 IST)
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പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകള്‍ വീട്ടുപടിക്കല്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായി സ്വിഗ്ഗിയും ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ പെട്രോളിയം കോര്‍പ്പറേഷനും തമ്മില്‍ ധാരണ. ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇ കൊമേഴ്‌സ് ആപ്പ് വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നിലവില്‍ എച്ച് പി കണക്ഷന്‍ ഇല്ലെങ്കിലും സിലിണ്ടറുകള്‍ വാങ്ങാനാകും. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബെംഗളുരുവിലാകും ഇതാദ്യം നടപ്പിലാക്കുക. സിലിണ്ടറുകളൂടെ വിലവിവരങ്ങള്‍ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
 
നേരത്തെ ഇറാന്‍- യുഎസ് സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായിരുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ രാജ്യത്ത് പാചകവാതക വിതരണത്തില്‍ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 14.2 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറുകള്‍ക്ക് പകരം 5 കിലോഗ്രാം, 10 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറുകളാണ് വീട്ടിലെത്തിച്ചു നല്‍കുക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ എല്പിജി ഉപഭോക്തൃ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ പെട്രോളിയം എന്നിവരാണ് പ്രധാന വിതരണക്കാര്‍.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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