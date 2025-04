ഭീകരവാദികൾക്കെതിരാണെന്ന് കശ്മീരികൾ തെളിയിച്ചു, അവർക്ക് മതിയായി: ഗുലാം നബി ആസാദ്

ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഒന്നടങ്കം വിലപിക്കുന്നതും ഓരോ ഗ്രാമവും നഗരവും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതും ഇതാദ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോഗ്രസീവ് ആസാദ് പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡന്റ് ഗുലാം നബി ആസാദ്. ജമ്മു കശ്മമീരിലെ ചില പള്ളികളില്‍ തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് വേണ്ടി പിന്തുണ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം കശ്മീരിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ ഇമാമുമാരും ഭീകരര്‍ക്കെതിരെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്നും ഗുലാം നബി ആസാദിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മുന്‍പ് ആളുകള്‍ സമാനമായ സംഭവങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വമായി മാത്രമെ അപലപിക്കുമായിരുന്നുള്ളു. തീവ്രവാദികള്‍ക്കെതിരെ നിന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ ജീവന് ആപത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്നായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഇന്ന് കശ്മീര്‍ ഒന്നടകം വിലപിക്കുകയും ഓരോ ഗ്രാമവും നഗരവും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.ജമ്മു കശ്‌മെരിലെ ചില പള്ളികളില്‍ തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് വേണ്ടി പിന്തുണ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം കശ്മീരിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ ഇമാമുമാരും ഭീകരര്‍ക്കെതിരെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്. ഗുലാം നബി ആസാദ് പറഞ്ഞു.

#WATCH | #PahalgamTerroristAttack | Srinagar, J&K | Democratic Progressive Azad Party President Ghulam Nabi Azad says, "... Earlier, people used to rarely condemn similar incidents. Maybe because they were afraid that if they spoke against militants, their lives could be in… pic.twitter.com/tD7E5e9BHF