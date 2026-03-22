സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 22 മാര്ച്ച് 2026 (12:15 IST)
മുന് പാകിസ്ഥാന് ഹൈക്കമ്മീഷണര് അബ്ദുള് ബാസിതിന്റെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യയില് ആശങ്ക ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയോ ഇസ്രായേലോ പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ചാല് തിരിച്ചടിയായി ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നു. പാകിസ്ഥാന് നേരിട്ട് ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കാന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കില് ഇന്ത്യ ഒരു എളുപ്പമുള്ള ലക്ഷ്യമായി മാറിയേക്കാമെന്ന് ഒരു ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ ബാസിത് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.
ഡല്ഹി, മുംബൈ തുടങ്ങിയ വലിയ നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമര്ശിച്ചതും വിവാദമായി. മുന് നയതന്ത്രജ്ഞന് എന്ന നിലയില് ബാസിതിന്റെ വാക്കുകള് നിസ്സാരമായി കാണാനാവില്ല. നിലവില് ഈ പ്രസ്താവന രാഷ്ട്രീയ, സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങളില് ചര്ച്ചാ വിഷയമായി തുടരുന്നു. അത്തരം പ്രസ്താവനകള് മനസ്സില് വെച്ചുകൊണ്ട് സുരക്ഷാ ഏജന്സികള്ക്ക് ജാഗ്രത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും സെന്സിറ്റീവ് മേഖലകളില് നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും കഴിയും.
അതേസമയം കാബൂളിലെ മയക്കുമരുന്ന് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തില് പാകിസ്ഥാന് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തോടുള്ള മാനുഷിക പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി 2.5 ടണ് അടിയന്തര മരുന്നുകള്, മെഡിക്കല് ഡിസ്പോസിബിള്സ്, കിറ്റുകള്, ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ ഇന്ത്യ അയച്ചു.
ഇന്ത്യ അഫ്ഗാന് ജനതയോട് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (എംഇഎ) വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് എക്സില് എഴുതി. മാര്ച്ച് 16 ന് രാത്രി പാകിസ്ഥാന് സൈന്യം നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില് കാബൂളിലെ ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം തകര്ന്നു. 400 ല് അധികം ആളുകള് കൊല്ലപ്പെടുകയും 250 ല് അധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അഫ്ഗാന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ആക്രമണ സമയത്ത് കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗികളും ജീവനക്കാരുമാണ് ഇരകളില് പലരും.