സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 22 മാര്ച്ച് 2026 (14:25 IST)
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് 48 മണിക്കൂറില് തുറക്കണമെന്ന് ഇറാന് അന്ത്യശാസനവുമായി ട്രംപ്. അല്ലെങ്കില് ഊര്ജ്ജകേന്ദ്രങ്ങള് തകര്ക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. അതേസമയം ഇറാന്റെ ഇന്ധന ഊര്ജ്ജകേന്ദ്രങ്ങള് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാല് അമേരിക്കയുടെ എല്ലാ ഊര്ജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഇറാന് സൈന്യവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം നിലനില്ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനുമായി ടെലിഫോണ് സംഭാഷണം നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല് പാതകളിലെ സുരക്ഷിതത്വവുമാണ് സംഭാഷണത്തില് പ്രധാന വിഷയങ്ങളായത്.ഊര്ജ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്നതായി മോസി പെസഷ്കിയനോട് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് മോദി ഇറാന് പ്രസിഡന്റിനെ വിളിക്കുന്നത്.
ഇസ്രായേല്-ഹമാസ്-ഹിസ്ബുള്ള സംഘര്ഷങ്ങള് പശ്ചിമേഷ്യയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സമാധാനവും സ്ഥിരതയും എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്ന് അദ്ദേഹം പെസെഷ്കിയാനെ അറിയിച്ചു. സിവിലിയന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ ശാശ്വത പരിഹാരം സാധ്യമാകൂ എന്നും മോദി ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.