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  4. A study reveals that Bengaluru experiences the highest levels of weather-related sleep deprivation
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (09:58 IST)

കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബെംഗളൂരുവിലാണെന്ന് പഠനം

Late Night Sleeping Side Effects, Sleeping, How to sleep Well, Good Sleep, ഉറക്കം, നേരംവൈകി ഉറങ്ങരുത്, രാത്രി നേരംവൈകി ഉറങ്ങിയാല്‍ ദോഷം
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (10:00 IST)
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വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന രാത്രി താപനില കര്‍ണാടകയിലും ഇന്ത്യയിലും ആളുകളുടെ ഉറക്കത്തെ നിശബ്ദമായി കെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കക്കുറവിന്റെ ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള വര്‍ദ്ധനവ് ബെംഗളൂരുവിലാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 1,338 നഗരങ്ങളിലെ താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കക്കുറവ് വിലയിരുത്തിയ പഠനത്തില്‍, 1970-75 കാലയളവില്‍ ബെംഗളൂരുവിന്റെ വാര്‍ഷിക ഉറക്കക്കുറവ് 59 മണിക്കൂറില്‍ നിന്ന് 2020 നും 2025 നും ഇടയില്‍ 67 മണിക്കൂറായി ഉയര്‍ന്നതായി കണ്ടെത്തി.
 
നഗരത്തിലെ താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്ക തടസ്സങ്ങളുടെ ഏകദേശം 12% കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൂചന ബെംഗളൂരു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കര്‍ണാടകയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിക്കപ്പെട്ട നഗരമായി കലബുറഗി ഉയര്‍ന്നുവന്നതായി പഠനം കണ്ടെത്തി. ഉയര്‍ന്ന രാത്രികാല താപനില കാരണം നിവാസികള്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം 80 മണിക്കൂര്‍ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
 
മൈസൂരും ഹുബ്ബള്ളിയും തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. വാര്‍ഷിക ഉറക്കക്കുറവ് യഥാക്രമം 70 ഉം 71 ഉം മണിക്കൂറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന മെട്രോ നഗരങ്ങളില്‍, ചെന്നൈയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാര്‍ഷിക ഉറക്കക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് - 93 മണിക്കൂര്‍, തൊട്ടുപിന്നില്‍ മുംബൈയിലാണ് - 84 മണിക്കൂര്‍, കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ - 80 മണിക്കൂര്‍.
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ശ്രീനു എസ്
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