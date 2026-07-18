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കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ബെംഗളൂരുവിലാണെന്ന് പഠനം
വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന രാത്രി താപനില കര്ണാടകയിലും ഇന്ത്യയിലും ആളുകളുടെ ഉറക്കത്തെ നിശബ്ദമായി കെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കക്കുറവിന്റെ ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള വര്ദ്ധനവ് ബെംഗളൂരുവിലാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 1,338 നഗരങ്ങളിലെ താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കക്കുറവ് വിലയിരുത്തിയ പഠനത്തില്, 1970-75 കാലയളവില് ബെംഗളൂരുവിന്റെ വാര്ഷിക ഉറക്കക്കുറവ് 59 മണിക്കൂറില് നിന്ന് 2020 നും 2025 നും ഇടയില് 67 മണിക്കൂറായി ഉയര്ന്നതായി കണ്ടെത്തി.
നഗരത്തിലെ താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്ക തടസ്സങ്ങളുടെ ഏകദേശം 12% കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൂചന ബെംഗളൂരു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കര്ണാടകയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിക്കപ്പെട്ട നഗരമായി കലബുറഗി ഉയര്ന്നുവന്നതായി പഠനം കണ്ടെത്തി. ഉയര്ന്ന രാത്രികാല താപനില കാരണം നിവാസികള്ക്ക് പ്രതിവര്ഷം 80 മണിക്കൂര് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
മൈസൂരും ഹുബ്ബള്ളിയും തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. വാര്ഷിക ഉറക്കക്കുറവ് യഥാക്രമം 70 ഉം 71 ഉം മണിക്കൂറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന മെട്രോ നഗരങ്ങളില്, ചെന്നൈയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് വാര്ഷിക ഉറക്കക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് - 93 മണിക്കൂര്, തൊട്ടുപിന്നില് മുംബൈയിലാണ് - 84 മണിക്കൂര്, കൊല്ക്കത്തയില് - 80 മണിക്കൂര്.
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Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറക്കക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ബെംഗളൂരുവിലാണെന്ന് പഠനം
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Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത; പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ
Kerala Weather: വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത. നേരത്തെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള (യെല്ലോ അലർട്ട്) പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും മുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി ഓറഞ്ച് ആക്കി. ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലും അതിശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടായതിനാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.