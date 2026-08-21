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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (08:25 IST)

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേക്കാള്‍ മികച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍ നായ്ക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നു: മഹാരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിപ്‌കെ

CJP Protest against Narendra Modi Government, Abhijeeth Deepke, CPJ, Cockroach Janata Party, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (08:27 IST)
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Abhijith Deepke - CJP Protest
സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളുടെ മോശം അവസ്ഥയില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ദാദാ ഭൂഷെ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി (സിജെപി) കണ്‍വീനര്‍ അഭിജീത് ദിപ്‌കെ രംഗത്തെത്തി. ശരിയായ ക്ലാസ് മുറികള്‍, ബെഞ്ചുകള്‍, ടോയ്ലറ്റുകള്‍, സുരക്ഷിതമായ പ്രവേശന റോഡുകള്‍ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പഠിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലാത്തൂരിലെ ഒരു ജില്ലാ പരിഷത്ത് സ്‌കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോഴാണ് ദിപ്‌കെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
 
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആരംഭിച്ച 'സ്‌കൂള്‍ തിക് കരോ' കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ലാത്തൂരിലെ ഔസ തെഹ്സിലിലെ ഉജാനി ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു ജില്ലാ പരിഷത്ത് സ്‌കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷമാണ് ദിപ്‌കെ ഈ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളും മന്ത്രിമാരും സ്‌കൂളുകളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്താന്‍ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
 
പല സ്‌കൂളുകളിലും ഇപ്പോഴും ശരിയായ ക്ലാസ് മുറികളോ, ബെഞ്ചുകളോ, ടോയ്ലറ്റുകളോ, സുരക്ഷിതമായ പ്രവേശന റോഡുകളോ ഇല്ലെന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിച്ച ദിപ്‌കെ പറഞ്ഞു. ചില സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട് 'മൃഗങ്ങളേക്കാള്‍ മോശമായി' പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 
 
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്തപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ എന്തിനാണ് അവര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹെലികോപ്റ്ററുകളില്‍ മാത്രം സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ ആളുകള്‍ അവര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ കുട്ടികള്‍ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ആളുകള്‍ കാണണം. ഈ മന്ത്രിമാരുടെ നായ്ക്കള്‍ക്ക് ഇതിലും മികച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നു,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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