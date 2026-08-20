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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (11:55 IST)

എൻസിഎആർടിയുടെ പാഠപുസ്തക സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു, 20 പേരിൽ 4 പേർ ആർഎസ്എസ് ബന്ധമുള്ളവർ

NCERT, RSS, Sylabus change, National Education policy
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (11:38 IST)
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എന്‍സിഇആര്‍ടി പാഠപുസ്തക സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. 20 അംഗ സമിതിയില്‍ 4 പേര്‍ ആര്‍എസ്എസുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. 11,12 ക്ലാസുകളിലെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന സമിതിയിലാണ് ആര്‍എസ്എസ് ബന്ധമുള്ളവര്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. പാഠപുസ്തകങ്ങളെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കാവിവത്കരിക്കുന്നുവെന്ന വിവാദങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കെയാണ് നടപടി.
 
 പതിനൊന്ന്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ രാഷ്ട്രമീമാംസ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചുമതലയുള്ള സമിതിയെയാണ് എന്‍സിഎആര്‍ടി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്. സര്‍വകലാശാല അക്കാദമിക് വിദഗ്ധര്‍, സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍, എന്‍സിഇആര്‍ടി ഫാക്കല്‍റ്റി അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടുന്നതാണ് സമിതി. ജെഎന്‍യു, ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ഇഗ്‌നൗ, നാഷണല്‍ ലോ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ഉത്കല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ജിന്‍ഡാല്‍ ഗ്ലോബല്‍ ലോ സ്‌കൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫാക്കല്‍റ്റി അംഗങ്ങളും പാനലിലുണ്ട്.
 
ഇതില്‍ മുന്‍ എബിവിപി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയും ജെഎന്‍യു പ്രഫസറുമായ വന്ദന മിശ്ര, ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടാവായി വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന യദുനാഥ് ദേശ്പാണ്ഡെ, പ്രശാന്ത് ദിവേക്കര്‍, രവി രമേശ് ചന്ദ്ര ശുക്ല എന്നിവരുടെ നിയമനങ്ങളാണ് വിവാദമായത്. 20 അംഗങ്ങളുടെ ഈ സംഘമാകും 2020ലെ ദേശീയ വിദ്യഭ്യാസ നയം, 2023ലെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യഭ്യാസത്തിനായുള്ള ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി സിലബസ് തയ്യാറാക്കുക. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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