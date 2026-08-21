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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (07:35 IST)

'മോദി ഭയക്കണം'; അടുത്ത ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റമാകാൻ പാറ്റകൾ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (07:41 IST)
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Narendra Modi and Abhijeet Dipke

ജന്തർ മന്തർ സമരത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിറപ്പിച്ച 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭാഗമാകാൻ ആലോചിക്കുന്നു. നിലവിൽ യുവജന മുന്നേറ്റമെന്ന നിലയിലാണ് സിജെപി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭാവിയിൽ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റമാകാനുള്ള ആലോചന നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. 
 
മോദിയെ താഴെയിറക്കുക ലക്ഷ്യം 
 
നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ബിജെപിയെയും അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കാനാണ് സിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജന്തർ മന്തർ സമരത്തിന് ലഭിച്ച പിന്തുണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഗുണകരമായേക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തൽ സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്‌കെയ്ക്കുണ്ട്. താഴെ തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വികാരം പൂർണമായി മനസിലാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറണമോ എന്ന് സിജെപി ആലോചിക്കുക. 
'പൊതുജനത്തിന് പറയാനുള്ളത്' 
 
സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ പുതിയ ക്യാംപെയ്ൻ തുടങ്ങുകയാണ് സിജെപി. ജനങ്ങളെ കേൾക്കുകയാണ് ഈ ക്യാംപെയ്‌നിൽ പ്രധാനം. 'ക്യാ ബോൾട്ടി പബ്ലിക്ക്' എന്നാണ് ക്യാംപെയ്‌ന്റെ പേര്. 'പൊതുജനത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്' എന്ന് കേൾക്കുകയാണ് സിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സിജെപി അംഗങ്ങൾ രാജ്യമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കും. ആശങ്കകളും ആവശ്യങ്ങളും ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചറിയും. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ എന്നിവയായിരിക്കും സിജെപിയുടെ പ്രധാന മേഖലകൾ. 

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Abhijeet Dipke and Narendra Modi
 
മോദിയെ വെല്ലുവിളിക്കും 
 
ജനങ്ങളെ നേരിട്ടു ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വെല്ലുവിളിക്കാനാണ് സിജെപി തീരുമാനം. ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് ആരായും. എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം വ്യാപകമായി ഉയർത്താനാണ് തീരുമാനം. Also Read: സ്ത്രീകളിലെ ആത്മരതിയുടെ കാണാക്കയങ്ങൾ
 
സ്‌കൂളുകളിൽ ക്യാംപെയ്ൻ 
 
ജെൻസീയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയ ജന്തർ മന്തർ സമരത്തിനു പിന്നാലെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ 'ലൈക്ക്' ഉറപ്പിക്കാനാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ സിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് സിജെപിയുടെ അടുത്ത ഡിമാൻഡ്. സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ നവീകരിക്കണം. രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതിനായുള്ള ക്യാംപെയ്ൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സിജെപി. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മുതൽ രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യാൻ സിജെപി നേതൃത്വം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശുചിത്വമുള്ള കുടിവെള്ളം, മികച്ച ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, മികച്ച ക്ലാസ് റൂമുകൾ, സുരക്ഷിതമായ സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സിജെപിയുടെ ആവശ്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ സ്‌കൂൾ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് സിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 
 
മുന്നണിയാകുമോ? 
 
ബിജെപിക്കെതിരായ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇടത് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ സിജെപിക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് സിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സിജെപിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. രാജ്യത്ത് 209 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഒരു മൂന്നാം മുന്നണി വേണമെന്ന ആവശ്യം സിജെപി അംഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിപിഎം, സിപിഐ അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ സിജെപിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കും. Also Read: പാറ്റ പേടിയിൽ മോദിയും കൂട്ടരും; ഓരോ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ സർവകലാശാലകൾ സന്ദർശിക്കും
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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