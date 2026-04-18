സ്ത്രീകള്‍ തെരുവിലിറങ്ങും; വനിതാ സംവരണത്തില്‍ രാജവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി ബിജെപി

Last Modified ശനി, 18 ഏപ്രില് 2026 (12:18 IST)
വനിതാ സംവരണ ബില്ലില് രാജവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി ബിജെപി. കേന്ദ്ര ബിജെപി നേതാക്കളാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കൂടാതെ വനിതാബില് പാസാക്കാന് ഇനിയും ശ്രമങ്ങള് നടത്തുമെന്നും നേതാക്കള് പറയുന്നു. എന്ഡിഎയ്ക്ക് പുറത്ത് വൈഎസ്ആര് കോണ്ഗ്രസിന്റെ വോട്ട് മാത്രമാണ് ബില്ലിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ചത്.
ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഇന്ന് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അവസാനിച്ചു. വനിതാ സംവരണ ബില് ചര്ച്ച ചെയ്യാനാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രത്യേക സീറ്റിങ് ചര്ച്ച നടന്നത്. കഴിഞ്ഞദിവസം വനിതാ സംവരണ നിയമ ഭേദഗതി ലോക്സഭയില് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. രാവിലെ 11 മണിക്ക് തന്നെ രണ്ട് സഭകളും അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. സഭകള് പിരിഞ്ഞ ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭായോഗവും പാര്ലമെന്റില് നടക്കും.