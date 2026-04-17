വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026
സ്ത്രീകൾക്ക് മാസം 2,500 രൂപ, സൗജന്യ എല്പിജി സിലിണ്ടർ, വിവാഹത്തിന് സ്വർണവും പട്ടുസാരിയും: ടിവികെ പ്രകടനപത്രിക

ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രകടനപത്രികയിലുണ്ട്.

Vijay (TVK)
Vijay (TVK)
Jithin Raj| Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026 (13:53 IST)
ചെന്നൈ: ഏപ്രില്‍ 23-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രകടനപത്രിക പ്രഖ്യാപിച്ച് നടന്‍ വിജയ് അധ്യക്ഷനായ തമിഴക വെട്രി കഴകം. സ്ത്രീക്ഷേമത്തിനും യുവാക്കളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനുമാണ്‍ പത്രികയില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബനാഥകളായ 60ല്‍ താഴെയുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 2500 രൂപ ധനസഹായം നല്‍കുമെന്നാണ് മുഖ്യ വാഗ്ദാനം.

എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ബസ്സുകളിലും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര, വര്‍ഷം തോറും ആറ് സൗജന്യ LPG സിലിണ്ടര്‍, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശ രഹിത വായ്പ എന്നിവയാണ് ടിവികെയുടെ പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങള്‍. ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രകടനപത്രികയിലുണ്ട്.

ബിരുദധാരികളായ തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ക്ക് 4,000 രൂപ പ്രതിമാസ ബത്ത, ഡിപ്ലോമക്കാര്‍ക്ക് 2,500 രൂപ . ഓരോ വര്‍ഷവും അഞ്ച് ലക്ഷം യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വകാര്യ കമ്പനികളില്‍ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് . തമിഴ്നാട്ടിലെ 75 ശതമാനം തദ്ദേശീയരെ നിയമിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്ക് GST ഇളവും വൈദ്യുതി താരിഫ് ആനുകൂല്യവും നല്‍കും.

2036 ഓടെ തമിഴ്നാടിനെ 1.5 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ സമ്പദ്ഘടനയാക്കി മാറ്റുക, AI അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഭരണ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ദൂരദര്‍ശിയായ ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രകടനപത്രികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 5.67 കോടി വോട്ടര്‍മാരില്‍ 40 ശതമാനം 20-40 വയസ്സ് ഗ്രൂപ്പില്‍ പെടുന്നവരാണ്. ഈ വോട്ട് ബാങ്കാണ് വിജയ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കിയിട്ടുള്ള പ്രകടന പത്രികയില്‍ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ യുവതികള്‍ക്ക് വിവാഹസഹായമായി ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണവും പട്ടുസാരിയും നല്‍കുമെന്നും വാഗ്ദാനമുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


