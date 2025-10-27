പോലീസ് ടെസ്റ്റിന് പരിശീലനം; തൃശ്ശൂരില്‍ രാവിലെ ഓടാന്‍ പോയ 22 കാരി കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 27 ഒക്ടോബര് 2025 (13:11 IST)
തൃശ്ശൂരില് രാവിലെ ഓടാന് പോയ 22 കാരി കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. തളിക്കുളം സെന്ററിന് കിഴക്ക് കുരുട്ടി പറമ്പില് സുരേഷിന്റെയും കവിതയുടെയും മകള് ആദിത്യ ആണ് മരിച്ചത്. തളിക്കുളം മൈതാനത്താണ് യുവതി കുഴഞ്ഞു വീണത്. പോലീസ് ടെസ്റ്റിന് തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള പരിശീലനത്തിലായിരുന്നു പെണ്കുട്ടി.
അതേസമയം പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില് ഒപ്പിട്ടാല് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച കേന്ദ്രഫണ്ട് ഇതുവരെ വരാത്തതില് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ആശങ്ക. പദ്ധതിയില് ഒപ്പിട്ടാല് തടഞ്ഞുവെച്ച 971 കോടി രൂപയുടെ സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കാം എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല് പി എം ശ്രീ ഒപ്പിട്ടിട്ടും നടപടികള് പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടും രണ്ടു ദിവസമായിട്ടും പണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പണം ലഭിക്കാന് വൈകിയാല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ അത് കൂടുതല് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും.
അതേസമയം വിഷയത്തില് കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സിപിഐയെ അനുനയിപ്പിക്കാന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഇന്ന് യോഗം ചേരും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് എകെജി സെന്ററിലാണ് യോഗം. പിഎം ശ്രീ ഒപ്പിട്ടതില് എല്ഡിഎഫിലെ ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുകയാണ്. സാമാന്യ മുന്നണി മര്യാദ പോലും സിപിഎം മറന്നത് നിസ്സാരമായി കാണാനാവില്ലെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. ആര്എസ്എസ് അജണ്ട ഒളിച്ചു കടത്താനുള്ള സംവിധാനമാണ് പി എം ശ്രീ എന്നും അങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ച സര്ക്കാര് അതില് കക്ഷിയായാല് രാജ്യമെമ്പാടും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങള് ദുര്ബലപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.