സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 11 ഒക്ടോബര് 2025 (09:50 IST)
2024-25 ല് കേരളത്തില് മുന് രണ്ട് വര്ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതല് ശൈശവ വിവാഹങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ (WCD) കണക്കുകള് പ്രകാരം 2025 ജനുവരി 15 വരെ 18 ബാലവിവാഹങ്ങള് നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2023-24 ല് 14 ഉം 2022-23 ല് 12 ഉം ആയിരുന്നു ഇത്. ഏറ്റവും കൂടുതല് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത് തൃശൂരിലാണ്, ഈ വര്ഷം 18 കേസുകളില് 10 എണ്ണവും തൃശ്ശൂരിലാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. മലപ്പുറത്ത് മൂന്ന് ശൈശവ വിവാഹങ്ങളും പാലക്കാട് രണ്ട് സംഭവങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളില് ഓരോ സംഭവം വീതവും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. കണക്കുകള് പരിശോധിച്ചപ്പോള് വര്ഷങ്ങളായി തടയപ്പെട്ട ശൈശവ വിവാഹങ്ങളില് കുറവുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തി. 2022-23 ല് ഉദ്യോഗസ്ഥര് 108 ശൈശവ വിവാഹങ്ങള് തടഞ്ഞു. 2023-24 ല് ഇത് 52 ആയി കുറഞ്ഞു, 2024 ഏപ്രിലിനും 2025 ജനുവരിക്കും ഇടയില് ഇത് 48 ആയി കുറഞ്ഞു. കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങള് നല്കുന്നവര്ക്ക് 2,500 രൂപ പാരിതോഷികം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 'പൊന്വാക്ക്' പദ്ധതി പ്രകാരം 2022-23 ല് എട്ട് ശൈശവ വിവാഹ ശ്രമങ്ങള് പരാജയപ്പെടുത്തി.
2023-24 ല് ഏഴ് കേസുകളും 2024-25 ല് 10 കേസുകളുമാണ് ഇത് വഴി തടഞ്ഞത്. എന്നിരുന്നാലും യഥാര്ത്ഥ സംഭവങ്ങളുടെ വര്ദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നത് ശ്രമങ്ങള്ക്കിടയിലും കൂടുതല് കേസുകള് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്.