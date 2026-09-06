സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മാറി ചൂട് കടുക്കുന്നു; അടുത്ത 3 ദിവസം കടുത്ത ചൂട്, ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ഐ.എം.ഡി
മഴ മാറിനിന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കുത്തനെ ഉയരുന്നു. വരുന്ന ദിവസങ്ങളില് വിവിധ ജില്ലകളില് താപനില ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിക്കുമെന്നും ഉയര്ന്ന അള്ട്രാവയലറ്റ് (UV) റേഡിയേഷന് രേഖപ്പെടുത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് 3 മുതല് 4 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ചൂട് ഉയരാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. അള്ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ വികിരണ തോതും ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ 36.2 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസായിരുന്നു പുനലൂരിലെ താപനില. ഇത് സാധാരണയേക്കാള് 4.7 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് അധികമാണ്. യുവി ഇന്ഡെക്സ് 7 മുതല് 8 വരെയാണ്. സൂപ്പര് എല്നിനോ പ്രതിഭാസമായതോടെ മഴ മേഘങ്ങള് കുറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിന് ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നത്.
താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില് സൂര്യാഘാതത്തിനും നിര്ജ്ജലീകരണത്തിനുമുള്ള സാധ്യത മുന്നിര്ത്തി പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
ഉയര്ന്ന അള്ട്രാവയലറ്റ് (UV) സൂചിക:പകല് സമയങ്ങളില് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ടടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഉച്ചയ്ക്ക് 11 മണി മുതല് വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളില് നേരിട്ട് വെയില് കൊള്ളുന്നത് ചര്മ്മ രോഗങ്ങള്ക്കും കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥതകള്ക്കും കാരണമാകാം.
താപനിലയിലെ മാറ്റം: സാധാരണയേക്കാള് 2 മുതല് 4 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം.
ദാഹമില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. യാത്രാവേളയില് കയ്യില് വെള്ളം കരുതുക.
അയഞ്ഞ, ലൈറ്റ് കളര് പരുത്തി (Cotton) വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുക. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള് കുട, തൊപ്പി, സണ്ഗ്ലാസ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
നിര്ജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിര്ത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളില് കുട്ടികളെ തനിച്ചിരുത്തരുത്.
ശക്തമായ ചൂടിനൊപ്പം യു.വി ഇന്ഡക്സ് ഉയരുന്നതിനാല് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അക്ഷരംപ്രതി പാലിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.