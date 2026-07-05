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  4. John Brittas alleges VD satheesan's secret dealing with adani regarding vizhinjam project
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 5 July 2026 (08:25 IST)

രാഹുൽ ഗാന്ധി അദാനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ സതീശൻ അദാനിക്ക് വേണ്ടി കൊള്ള നടത്തുന്നു : ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

VD Satheesan
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (08:25 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (08:27 IST)
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വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി വി ഡി സതീശന്‍ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങള്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ചെകിട്ടത്തേറ്റ അടിയാണെന്ന് ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എം പി. അദാനി വിഷയത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ദേശീയതലത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് കേരളത്തില്‍ സതീശന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന് ദേശീയ നിലപാടിനൊപ്പം നില്‍ക്കണോ അതോ പ്രാദേശിക നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ലെന്നും ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് പരിഹസിച്ചു.
 
വിഴിഞ്ഞവും അദാനിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാം ഗൂഡാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ്‍. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ അദാനിയ്ക്കായി എങ്ങനെ കൊള്ള നടത്താം എന്നതില്‍ ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുറമുഖ വകുപ്പ്, നിയമവകുപ്പ്, ധനകാര്യം എന്നിവ വി ഡി സതീശനിലെത്തിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണെന്നും ബ്രിട്ടാസ് ആരോപിച്ചു.
 
മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുന്‍പ് വിഡി സതീശന്‍ പ്രത്യേക ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനത്തില്‍ മംഗലാപുരത്ത് പോയി അദാനിയുടെ വക്താക്കളെ കണ്ടിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഇത്ര ധൃതിപ്പെട്ട് വിമാനം വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പറന്നത്. ഈ രഹസ്യയാത്രയുടെ വിവരം പൊതുസമൂഹം അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് സതീശന്‍ പറഞ്ഞത് അപകടകരമാണ്. ആ യാത്രയ്ക്കുള്ള പണം എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ സതീശന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദിന്റെ ബന്ധുവിനെ കാണാന്‍ പോയതാണെന്ന വിശദീകരണത്തെ ബ്രിട്ടാസ് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
 ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാന്‍ ഒരിക്കലും നിലമ്പൂരിലേക്ക് പോകാത്ത സതീശന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജ്ഞാതനായ ബന്ധുവിനെ കാണാന്‍ ഇത്രയും തുക മുടക്കി വിമാനത്തില്‍ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു. വിഴിഞ്ഞം പോര്‍ട്ട് എം ഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ദിവ്യ എസ് അയ്യരെ മാറ്റിയതിനെയും ബ്രിട്ടാസ് വിമര്‍ശിച്ചു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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