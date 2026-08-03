സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ 15 മരണം, ഏഴ് പേരെ കാണാതായി
കാലവർഷക്കെടുതിക്കിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര നടത്തിയതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചു
സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ ദുരിതപ്പെയ്ത്തിൽ 15 പേർ മരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ഏഴ് പേരെ കാണാതായി. 316 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തുറന്നിരിക്കുന്നത്.
കാലവർഷക്കെടുതിക്കിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര നടത്തിയതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചു. സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനല്ല ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇൻവസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചവരെ കാണാനാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോയതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഏത് നിക്ഷേപകരെയാണ് കാണാൻ പോയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴിഞ്ഞുമാറി.
പൊന്നാനിയിൽ വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചു. പൊന്നാനിയിൽ പോയത് വിരുന്ന് സത്കാരത്തിനല്ല. മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മാത്രമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലേയെന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകോപിതനായി. 'നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടിയുമില്ല' എന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ ഒന്നിലേറെ തവണ മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു.