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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Friday, 16 October 2026 (08:58 IST)

കാറിൽ നിന്ന് ഇറക്കാതെ തെളിവെടുപ്പ്, കൊലയാളിക്കായി വരിനിന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ; കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് നീതി കിട്ടുമോ?

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (08:58 IST)
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Suhail - Nedumbassery Case

നെടുമ്പാശേരി വാഹനാപകട കേസിലെ പ്രതി സുഹൈൽ സജീവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കേരള പൊലീസും ചില ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപണം ശക്തം. പ്രതിക്ക് രൂപമാറ്റത്തിനുള്ള അവസരം നൽകിയതും വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാതെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയതും പൊലീസ് നൽകുന്ന 'വിഐപി പരിഗണന'യുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. 
 
പുറത്തിറക്കിയില്ല  
 
അപകടമുണ്ടായ നെടുമ്പാശേരി വിഐപി റോഡിൽ അത്താണി വാളേപ്പുറം ഭാഗത്താണ് തെളിവെടുപ്പിനായി പ്രതിയെ ആദ്യംകൊണ്ടുവന്നത്. പൊലീസ് ജീപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാതെയായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ്. അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് വരെ ജീപ്പിൽ ഇരുത്തിയാണ് സുഹൈലിനെ കൊണ്ട് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. 
 
തിരിച്ചറിയാൻ ആവാത്ത വിധം രൂപമാറ്റം 
 
കാക്കനാട് ബോസ്റ്റൽ സ്‌കൂളിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയവെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം സുഹൈൽ രൂപമാറ്റം നടത്തിയത്. തലമുടി പറ്റെവെട്ടി ആളാകെ മാറിയത് പൊലീസിന്റെ കൂടി ഒത്താശയോടെയാണ്. തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിൽ സാക്ഷികൾക്ക് പെട്ടന്ന് ആളെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധമാണ് രൂപമാറ്റം. അപകട സമയത്തും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോഴും പ്രതിക്ക് നീട്ടിവളർത്തിയ മുടിയുണ്ടായിരുന്നു. ചട്ടം ലംഘിച്ചാണ് സുഹൈലിന്റെ മുടി വെട്ടാൻ പൊലീസ് സഹായം നൽകിയത്. 
 
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഇടപെടൽ
 
സുഹൈലിന്റെ രൂപമാറ്റത്തിനായി സർക്കാരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ചില ഉന്നതർ ശ്രമിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു എംഎൽഎയും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ അടുപ്പക്കാരനുമായ ഒരു നേതാവ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒന്നിലേറെ തവണ ബന്ധപ്പെട്ടതായി വിവരമുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലെ മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിയുടെ മുടി മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വെട്ടാമെന്നും താടി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഷേവ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് ചട്ടം. റിമാൻഡിൽ ഉള്ളയാൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ബോസ്റ്റൽ സ്‌കൂളിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് എത്തിയപ്പോഴേക്കും പൊലീസ് സഹായത്തോടെ പ്രതിയുടെ മുടി പറ്റെവെട്ടി രൂപമാറ്റം നടത്തിയത്. Also Read: 'എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ലാലേട്ടനോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു'; 'ജയിലർ 2' വിൽ ഒതുക്കിയെന്ന് വിമർശനം, ആരാധകർ നിരാശയിൽ
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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