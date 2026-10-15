എത്തി മക്കളെ, സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം എത്തി: ഇന്നും നാളെയും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴ, കാലവർഷം പൂർണ്ണമായി പിൻവാങ്ങി
തുലാവര്ഷ വരവിനൊപ്പം അറബിക്കടലിലും തമിഴ്നാട് തീരത്തും ചക്രവാതച്ചുഴികള് രൂപപ്പെട്ടതോടെ കേരളത്തില് ഒക്ടോബര് 19 വരെ കനത്ത മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സൂണ് (തുലാവര്ഷം) ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കല്, തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, റായലസീമ, തെക്കന് ഉള്നാടന് കര്ണാടക, കേരളം, മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തുലാവര്ഷം എത്തിയത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തു നിന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് (കാലവര്ഷം) ഇന്ന് പൂര്ണ്ണമായും പിന്വാങ്ങി. തുലാവര്ഷ വരവിനൊപ്പം അറബിക്കടലിലും തമിഴ്നാട് തീരത്തും ചക്രവാതച്ചുഴികള് രൂപപ്പെട്ടതോടെ കേരളത്തില് ഒക്ടോബര് 19 വരെ കനത്ത മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
രണ്ട് ചക്രവാതച്ചുഴികളും മഴ മുന്നറിയിപ്പും
നിലവില് തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിനും സമീപമുള്ള ലക്ഷദ്വീപിനും മുകളിലായി സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 1.5 മുതല് 4.5 കിലോമീറ്റര് വരെ ഉയരത്തില് ശക്തമായ ഒരു ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു. കൂടാതെ, തെക്കന് തമിഴ്നാട് തീരത്തിന് മുകളിലായി മറ്റൊരു ചക്രവാതച്ചുഴിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒക്ടോബര് 15, 16,17,18 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.
ഒക്ടോബര് 15,16 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴക്കും മണിക്കൂറില് 40-50 കി.മീ. വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും ഒക്ടോബര്17,19 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴക്കും മണിക്കൂറില് 30-40 കി.മീ. വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്.
മലയോര മേഖലകളിലും തീരദേശത്തും താമസിക്കുന്നവര് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇടിമിന്നല് ജാഗ്രത നിര്ദേശങ്ങള് കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും മീന്പിടുത്തക്കാര് കടലില് പോകുമ്പോള് മുന്കരുതലുകള് എടുക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.