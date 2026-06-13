  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Priyadarshini free travel scheme to start from June 15
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 13 June 2026 (18:58 IST)

പ്രിയദര്‍ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും; അധിക ലഗേജിന് ഫീസ് ഈടാക്കും

Priyadarshini free travel scheme
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (18:58 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (19:30 IST)
google-news
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കെഎസ്ആര്‍ടിസി) ഓര്‍ഡിനറി ബസുകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍മാര്‍ക്കും സൗജന്യ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഫ്‌ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയായ പ്രിയദര്‍ശിനി ജൂണ്‍ 15 ന് ആരംഭിക്കും. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഗതാഗത വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും. 
 
യു.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഈ പദ്ധതി സ്ത്രീകളുടെ ചലനശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുക, തൊഴിലവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വിപുലീകരിക്കുക, സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ശാക്തീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രായം, വരുമാനം, താമസസ്ഥലം അല്ലെങ്കില്‍ സാമൂഹിക നില എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ സ്ത്രീകള്‍ക്കും ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വ്യക്തികള്‍ക്കും ഇത് ലഭ്യമാകും. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയോ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കണ്ടക്ടറില്‍ നിന്ന് സീറോ ഫെയര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ 'പ്രിയദര്‍ശിനി' ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ വാങ്ങേണ്ടതുള്ളൂ.
 
യോഗ്യരായ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് യാത്ര സൗജന്യമായിരിക്കുമെങ്കിലും ചില നിരക്കുകള്‍ തുടര്‍ന്നും ബാധകമാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പുരുഷ യാത്രക്കാരില്‍ നിന്ന് പ്രത്യേക ടിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കും. പുരുഷ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ബാധകമായ നിരക്കുകള്‍ ഈടാക്കും. അതുപോലെ അനുവദനീയമായ പരിധിക്കപ്പുറം ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകുന്ന യാത്രക്കാര്‍ പ്രത്യേക ലഗേജ് ടിക്കറ്റുകള്‍ വഴി നിശ്ചിത ലഗേജ് ചാര്‍ജുകള്‍ അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

ആര്യ രാജേന്ദ്രനുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട യദു താല്‍ക്കാലിക ഡ്രൈവറായി നിയമിതനായി

ആര്യ രാജേന്ദ്രനുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട യദു താല്‍ക്കാലിക ഡ്രൈവറായി നിയമിതനായിമുന്‍ മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് വഴി കൊടുക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കം വലിയ വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

അസമില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മരിച്ചു

അസമില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മരിച്ചുഅസമില്‍ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടത്തില്‍ അഞ്ച് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മരിച്ചു. സ്‌ക്വാഡ്രണ്‍ ലീഡര്‍ പ്രശാന്ത് സിംഗ്, ഫ്‌ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ശുഭം കുമാര്‍, സര്‍ജന്റ് ജിതേന്ദ്ര ശര്‍മ്മ, അഗ്‌നിവീര്‍വായു ഖേമാരാം കുമാവത്, അഗ്‌നിവീര്‍വായു ഡാനിഷ് ആലം എന്നിവരുടെ മരണം വ്യോമസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. സഹപൈലറ്റ് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

പ്രിയദര്‍ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും; അധിക ലഗേജിന് ഫീസ് ഈടാക്കും

പ്രിയദര്‍ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും; അധിക ലഗേജിന് ഫീസ് ഈടാക്കുംകേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കെഎസ്ആര്‍ടിസി) ഓര്‍ഡിനറി ബസുകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍മാര്‍ക്കും സൗജന്യ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഫ്‌ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയായ പ്രിയദര്‍ശിനി ജൂണ്‍ 15 ന് ആരംഭിക്കും. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഗതാഗത വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും.

സ്‌കൂളുകളിൽ 1.23 ലക്ഷം കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു

സ്‌കൂളുകളിൽ 1.23 ലക്ഷം കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞുസർക്കാർ സ്‌കൂളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞതായി കണക്കുകൾ. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ ഈ അധ്യയനവർഷം പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ ഇടിവുണ്ട്.

തൃശൂരിൽ ഷിഗെല്ല

തൃശൂരിൽ ഷിഗെല്ലതൃശൂരിലും ഷിഗെല്ല കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വടക്കാഞ്ചേരി മംഗലത്ത് രണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവർ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തമിഴ്‌നാട്ടിൽ യാത്ര പോയി വന്നതിനു ശേഷമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.