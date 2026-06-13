പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ജൂണ് 15 മുതല് ആരംഭിക്കും; അധിക ലഗേജിന് ഫീസ് ഈടാക്കും
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന് (കെഎസ്ആര്ടിസി) ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് സ്ത്രീകള്ക്കും ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്മാര്ക്കും സൗജന്യ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരള സര്ക്കാരിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയായ പ്രിയദര്ശിനി ജൂണ് 15 ന് ആരംഭിക്കും. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഗതാഗത വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും.
യു.ഡി.എഫ് സര്ക്കാരിന്റെ ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഈ പദ്ധതി സ്ത്രീകളുടെ ചലനശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുക, തൊഴിലവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വിപുലീകരിക്കുക, സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ശാക്തീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രായം, വരുമാനം, താമസസ്ഥലം അല്ലെങ്കില് സാമൂഹിക നില എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ സ്ത്രീകള്ക്കും ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വ്യക്തികള്ക്കും ഇത് ലഭ്യമാകും. ഗുണഭോക്താക്കള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയോ രേഖകള് സമര്പ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കണ്ടക്ടറില് നിന്ന് സീറോ ഫെയര് അല്ലെങ്കില് 'പ്രിയദര്ശിനി' ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ വാങ്ങേണ്ടതുള്ളൂ.
യോഗ്യരായ യാത്രക്കാര്ക്ക് യാത്ര സൗജന്യമായിരിക്കുമെങ്കിലും ചില നിരക്കുകള് തുടര്ന്നും ബാധകമാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് പുരുഷ യാത്രക്കാരില് നിന്ന് പ്രത്യേക ടിക്കറ്റുകള് നല്കും. പുരുഷ യാത്രക്കാര്ക്ക് ബാധകമായ നിരക്കുകള് ഈടാക്കും. അതുപോലെ അനുവദനീയമായ പരിധിക്കപ്പുറം ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകുന്ന യാത്രക്കാര് പ്രത്യേക ലഗേജ് ടിക്കറ്റുകള് വഴി നിശ്ചിത ലഗേജ് ചാര്ജുകള് അടയ്ക്കേണ്ടിവരും.
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പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ജൂണ് 15 മുതല് ആരംഭിക്കും; അധിക ലഗേജിന് ഫീസ് ഈടാക്കും
കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന് (കെഎസ്ആര്ടിസി) ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് സ്ത്രീകള്ക്കും ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്മാര്ക്കും സൗജന്യ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരള സര്ക്കാരിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയായ പ്രിയദര്ശിനി ജൂണ് 15 ന് ആരംഭിക്കും. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഗതാഗത വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും.