  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Yadu who lost his job following an argument with Arya Rajendran, was appointed as a temporary drive
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 13 June 2026 (20:12 IST)

ആര്യ രാജേന്ദ്രനുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട യദു താല്‍ക്കാലിക ഡ്രൈവറായി നിയമിതനായി

Yadu
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (20:12 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (20:16 IST)
google-news
തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട കെഎസ്ആര്‍ടിസി താല്‍ക്കാലിക ഡ്രൈവര്‍ യധുവിന് യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ നിയമനം നല്‍കി. ദിവസ വേതനത്തില്‍ നിയമസഭയുടെ താല്‍ക്കാലിക ഡ്രൈവറായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്‍ മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് വഴി കൊടുക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കം വലിയ വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. 
 
പാളയത്ത്  വാഹനത്തിന് വഴി കൊടുക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി യദുവും ആര്യയും റോഡിന്റെ മധ്യത്തില്‍ വെച്ച് രൂക്ഷമായ തര്‍ക്കം ഉണ്ടായി. അപകടകരമായ രീതിയില്‍ ബസ് ഓടിച്ചുവെന്നും, തന്റെ കാറില്‍ ഇടിച്ചുവെന്നും, അശ്ലീല ആംഗ്യങ്ങള്‍ കാണിച്ചുവെന്നും ആര്യ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ പരാതിയില്‍ പോലീസ് യദു വിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. യദു പരാതി നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും കേസെടുക്കാന്‍ പോലീസ് ആദ്യം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് യദു കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോള്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും ഭര്‍ത്താവും ബാലുശ്ശേരി മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായ സച്ചിന്‍ ദേവിനുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് തന്നെ സര്‍വീസില്‍ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യാധു രംഗത്തെത്തി. അന്നത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനും അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് എഴുതിയിരുന്നു.
 
ആര്യയുമായുള്ള പ്രശ്നമല്ല വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചതാണ് യദു വിനെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ കാരണമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരാവകാശ രേഖകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് മുന്‍ മന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് യദു പിന്നീട് രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് അനുകൂലമായ നടപടിയുണ്ടായില്ല.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

ആര്യ രാജേന്ദ്രനുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട യദു താല്‍ക്കാലിക ഡ്രൈവറായി നിയമിതനായി

ആര്യ രാജേന്ദ്രനുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട യദു താല്‍ക്കാലിക ഡ്രൈവറായി നിയമിതനായിമുന്‍ മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് വഴി കൊടുക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കം വലിയ വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

അസമില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മരിച്ചു

അസമില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മരിച്ചുഅസമില്‍ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടത്തില്‍ അഞ്ച് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മരിച്ചു. സ്‌ക്വാഡ്രണ്‍ ലീഡര്‍ പ്രശാന്ത് സിംഗ്, ഫ്‌ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ശുഭം കുമാര്‍, സര്‍ജന്റ് ജിതേന്ദ്ര ശര്‍മ്മ, അഗ്‌നിവീര്‍വായു ഖേമാരാം കുമാവത്, അഗ്‌നിവീര്‍വായു ഡാനിഷ് ആലം എന്നിവരുടെ മരണം വ്യോമസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. സഹപൈലറ്റ് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

പ്രിയദര്‍ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും; അധിക ലഗേജിന് ഫീസ് ഈടാക്കും

പ്രിയദര്‍ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും; അധിക ലഗേജിന് ഫീസ് ഈടാക്കുംകേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കെഎസ്ആര്‍ടിസി) ഓര്‍ഡിനറി ബസുകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍മാര്‍ക്കും സൗജന്യ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഫ്‌ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയായ പ്രിയദര്‍ശിനി ജൂണ്‍ 15 ന് ആരംഭിക്കും. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഗതാഗത വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും.

സ്‌കൂളുകളിൽ 1.23 ലക്ഷം കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു

സ്‌കൂളുകളിൽ 1.23 ലക്ഷം കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞുസർക്കാർ സ്‌കൂളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞതായി കണക്കുകൾ. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ ഈ അധ്യയനവർഷം പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ ഇടിവുണ്ട്.

തൃശൂരിൽ ഷിഗെല്ല

തൃശൂരിൽ ഷിഗെല്ലതൃശൂരിലും ഷിഗെല്ല കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വടക്കാഞ്ചേരി മംഗലത്ത് രണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവർ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തമിഴ്‌നാട്ടിൽ യാത്ര പോയി വന്നതിനു ശേഷമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.