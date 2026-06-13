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ആര്യ രാജേന്ദ്രനുമായുള്ള തര്ക്കത്തെ തുടര്ന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട യദു താല്ക്കാലിക ഡ്രൈവറായി നിയമിതനായി
തിരുവനന്തപുരം: മുന് മേയര് ആര്യ രാജേന്ദ്രനുമായുള്ള തര്ക്കത്തെ തുടര്ന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട കെഎസ്ആര്ടിസി താല്ക്കാലിക ഡ്രൈവര് യധുവിന് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് നിയമനം നല്കി. ദിവസ വേതനത്തില് നിയമസഭയുടെ താല്ക്കാലിക ഡ്രൈവറായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന് മേയര് ആര്യ രാജേന്ദ്രനും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് വഴി കൊടുക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്ക്കം വലിയ വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.
പാളയത്ത് വാഹനത്തിന് വഴി കൊടുക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി യദുവും ആര്യയും റോഡിന്റെ മധ്യത്തില് വെച്ച് രൂക്ഷമായ തര്ക്കം ഉണ്ടായി. അപകടകരമായ രീതിയില് ബസ് ഓടിച്ചുവെന്നും, തന്റെ കാറില് ഇടിച്ചുവെന്നും, അശ്ലീല ആംഗ്യങ്ങള് കാണിച്ചുവെന്നും ആര്യ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ പരാതിയില് പോലീസ് യദു വിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. യദു പരാതി നല്കിയിരുന്നെങ്കിലും കേസെടുക്കാന് പോലീസ് ആദ്യം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് യദു കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോള് ആര്യ രാജേന്ദ്രനും ഭര്ത്താവും ബാലുശ്ശേരി മുന് എംഎല്എയുമായ സച്ചിന് ദേവിനുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് തന്നെ സര്വീസില് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യാധു രംഗത്തെത്തി. അന്നത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനും അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് എഴുതിയിരുന്നു.
ആര്യയുമായുള്ള പ്രശ്നമല്ല വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഫോണില് സംസാരിച്ചതാണ് യദു വിനെ പിരിച്ചുവിടാന് കാരണമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാര് പറഞ്ഞു. കെഎസ്ആര്ടിസിയില് നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരാവകാശ രേഖകള് ഉദ്ധരിച്ച് മുന് മന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് യദു പിന്നീട് രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരില് നിന്ന് അനുകൂലമായ നടപടിയുണ്ടായില്ല.
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ആര്യ രാജേന്ദ്രനുമായുള്ള തര്ക്കത്തെ തുടര്ന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട യദു താല്ക്കാലിക ഡ്രൈവറായി നിയമിതനായി
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