സ്കൂളുകളിൽ 1.23 ലക്ഷം കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു
സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തെക്കാൾ 1,31,368 കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു
സർക്കാർ സ്കൂളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞതായി കണക്കുകൾ. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഈ അധ്യയനവർഷം പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ ഇടിവുണ്ട്.
സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തെക്കാൾ 1,31,368 കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ മാത്രം മുൻ വർഷത്തെക്കാൾ 1,23,508 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുറവാണ് ഈ അധ്യയനവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷെ 1031 അൺ-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലായി 7860 കുട്ടികൾ വർധിച്ചു. ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 31481 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തേക്കാൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു. സർക്കാർ മാറിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇടിവിനു കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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ആരോഗ്യമന്ത്രി ജില്ലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ല; നിപ പ്രതിരോധം പാളിയോ?
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യു ടേൺ സതീശൻ ! കെ.ബി.പ്രദീപിനെ രാജിവപ്പിച്ചു
വിമർശനങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ മുൻ നിലപാട് തിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ആരോപണ വിധേയരായ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിന്റെ അഭിഭാഷകനെ ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകനായി നിയമിച്ച തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്നോട്ട്. സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് അഭിഭാഷകൻ കെ.ബി.പ്രദീപിനെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ദേവസ്വം സ്പെഷൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ ആയി നിയമിച്ചത്. വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ പ്രദീപ് രാജിവച്ചു.