ആലപ്പുഴയില് തീപിടിത്തത്തില് മൂന്ന് ഹൗസ്ബോട്ടുകള് കത്തിനശിച്ചു; വന് ദുരന്തം ഒഴിവായി
ആലപ്പുഴ: പള്ളാത്തുരുത്തിയില് മൂന്ന് ഹൗസ്ബോട്ടുകള്ക്ക് തീപിടിച്ചു. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പള്ളാത്തുരുത്തി പാലത്തിന് തെക്ക് വശത്തായി വാര്ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കായി നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന 'ലേക്സ് ആന്ഡ് ലഗൂണ്സ് കമ്പനി'യുടെ ഹൗസ് ബോട്ടുകള്ക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
തൊഴിലാളികള് ബോട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അതിനാല് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനായി. ഹൗസ്ബോട്ടില് ഒരേസമയം വെല്ഡിംഗ് ജോലികളും മരപ്പണികളും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയില് ഹൗസ്ബോട്ടുകളിലൊന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പാചകവാതക സിലിണ്ടര് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നാണ് മറ്റ് ബോട്ടുകളിലേക്ക് തീ പടര്ന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തിന് സമീപം മറ്റ് പത്തോളം ഹൗസ്ബോട്ടുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. തീപിടുത്തം ഉണ്ടായ ഉടന് തന്നെ മറ്റ് ബോട്ടുകള് സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്തേക്ക് മാറ്റി. തീ അണയ്ക്കാന് നാട്ടുകാരും അഗ്നിശമന സേനയും മണിക്കൂറുകളോളം കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു.