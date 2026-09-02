സസ്പെന്ഷനിലായിട്ടും അജിത് കുമാറിന് പോലീസ് സുരക്ഷയും അകമ്പടിയും തുടരുന്നു; ഒപ്പമുള്ളത് 14 ഉദ്യോഗസ്ഥര്
തിരുവനന്തപുരം: സസ്പെന്ഷനിലായിട്ടും എഡിജിപി എം.ആര്. അജിത് കുമാറിന് പോലീസ് സുരക്ഷയും എസ്കോര്ട്ടും തുടരുന്നു. ഒരു ഡ്രൈവറും ഗണ്മാനും ഉള്പ്പെടെ 14 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഹാജര് രേഖപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും അതുവഴി ശമ്പളം തടഞ്ഞുവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്. സസ്പെന്ഷനിലായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അജിത് കുമാറിനൊപ്പം 14 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് തുടരുന്നുണ്ട്.
ഔദ്യോഗികമായി ഒരു എഡിജിപിക്ക് (ADGP) വ്യക്തിഗത സ്റ്റാഫായി നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരികെ അയക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല് ഈ ചട്ടം പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സസ്പെന്ഷനിലായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അനുഗമിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്വ്വഹണമായി കണക്കാക്കില്ല. തല്ഫലമായി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഹാജര് രേഖപ്പെടുത്താതിരിക്കാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അവരുടെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിട്ടേക്കാം