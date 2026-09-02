'സ്ത്രീകള് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരണം': സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മതപണ്ഡിതന്റെ പരാമര്ശങ്ങള്ക്കെതിരെ വിഡി സതീശന്
തിരുവനന്തപുരം: പ്രമുഖ സുന്നി പുരോഹിതനും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാന്ഡ് മുഫ്തിയുമായ കാന്തപുരം എക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. പൊതുജീവിതത്തില് സ്ത്രീകള്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പി. അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാരുടെ പരാമര്ശങ്ങള്ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള് സ്ത്രീകളെ നൂറ്റാണ്ടുകള് പിന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണെന്നും അവ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകള് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നുവരണമെന്നും മതപണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് യോജിപ്പില്ലെന്നും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 'സ്ത്രീകള് വീട്ടിലിരിക്കണം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയോട് ഞങ്ങള്ക്ക് യോജിപ്പില്ല. വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിലപാടല്ല അത്.
ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള് നടത്താന് ഇത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടല്ല. ഇസ്ലാം മതം പോലും അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. സ്ത്രീകള് വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നുവരികയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.