പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി ആറുമാസം കൂടി നീട്ടും; ലഹരിമരുന്ന് കേസുകള് വേഗത്തിലാക്കാന് മൂന്ന് പുതിയ കോടതികള്
തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി ആറു മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാന് മന്ത്രിസഭ ശുപാര്ശ ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബര്, ഒക്ടോബര്, നവംബര് മാസങ്ങളില് കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്ന വിവിധ അധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടാന് ശുപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൈമറി സ്കൂള് മുതല് എച്ച്.എസ്.എസ്.ടി. (HSST) വരെയുള്ള അധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്കുള്ള 18 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള് പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സെന്സസ് ചുമതലകള്, ബി.എല്.ഒ. (BLO) ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്, ജില്ലകള്ക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലംമാറ്റം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങള് കാരണം ഒഴിവുകള് കണ്ടെത്തുന്നതിലും അവ പി.എസ്.സി.ക്ക് (PSC) റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും കാലതാമസം നേരിട്ടിരുന്നു. ഈ കാലതാമസം ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് നിയമനം ലഭിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള് ഗണ്യമായി കുറച്ചുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെത്തുടര്ന്നാണ് കാലാവധി നീട്ടാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, 'ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്'-മായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകള് ശക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തില് സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പുതിയ എന്.ടി.പി.സി. (NTPC) കോടതികള് സ്ഥാപിക്കാന് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ലഹരിമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കേസുകള് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാല് പാലക്കാട്, മഞ്ചേരി, തൃശൂര് എന്നീ ജുഡീഷ്യല് ജില്ലകളിലായാണ് പുതിയ കോടതികള് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും ഇത്തരം കോടതികള് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എട്ടുപേരെ മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായി നിയമിച്ചിരുന്നത്. ഈ എണ്ണം ഇപ്പോള് 11- ആയി ഉയര്ത്തും. ഈ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ലഹരിമരുന്ന് കേസുകള് വേഗത്തില് തീര്പ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.