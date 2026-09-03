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  4. Kerala women who married outside the state are eligible for NFBS assistance
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (10:56 IST)

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് NFBS സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

Ration Shop - kerala
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (10:36 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം കഴിച്ച കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്കും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ 'നാഷണല്‍ ഫാമിലി ബെനഫിറ്റ് സ്‌കീം' (NFBS) പ്രകാരമുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സിവില്‍ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. വിവരം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അര്‍ഹത സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് റേഷന്‍ കടകളിലെയും മറ്റ് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.
 
റേഷന്‍ കടകളിലെ നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡുകളില്‍ ഈ വിവരം വ്യക്തമായി കാണത്തക്കവിധം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചന്ദ്രന്‍ ചാമി എന്നൊരാള്‍ കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും NFBS-ന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ചട്ടങ്ങളില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയതായി ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.
ഭേദഗതി വരുത്തിയ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണശേഷം കേരളത്തില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും. 
 
എന്നാല്‍ ഇതിനായി അവര്‍ക്ക് NFBS പ്രകാരമുള്ള സഹായം മുന്‍പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജില്ലാ അധികൃതരില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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ശ്രീനു എസ്
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