തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

സംസ്ഥാനത്ത് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകൾ ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു; മൂല്യനിർണ്ണയം ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:53 IST)
തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്തെ എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷകള്‍ ഇന്ന് അവസാനിക്കും. മാര്‍ച്ച് അഞ്ചാം തീയതി ആരംഭിച്ച പരീക്ഷാ നടപടികള്‍ക്ക് ഇന്ന് അവസാനമാകും. റെക്കോര്‍ഡ് വേഗത്തില്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയവും ഫലപ്രഖ്യാപനവും പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്.

സംസ്ഥാനത്തെ 2,971 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 4,27,105 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലും ലക്ഷദ്വീപിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിരുന്നു. പരീക്ഷകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ ഏപ്രില്‍ 16 മുതല്‍ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 70 ക്യാമ്പുകളിലായി അയ്യായിരത്തോളം അധ്യാപകരെ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും മറ്റും പരിഗണിച്ചാണ് ഏപ്രില്‍ 16-ലേക്ക് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ ക്യാമ്പുകള്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം പൂര്‍ത്തിയാക്കി മെയ് രണ്ടാം വാരത്തോടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :