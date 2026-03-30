Iran vs USA : കരയുദ്ധത്തിന് മുതിർന്നാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് നരകം, കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 30 മാര്ച്ച് 2026 (09:41 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ അമേരിക്ക കരസേനയെ വിന്യസിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്ക് പ്രതികരണവുമായി ഇറാന്. ഇറാനെതിരെ കരയുദ്ധത്തിന് മുതിര്ന്നാല് അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാന് സൈനികവക്താവ് ഇബ്രാഹിം സോല്ഫഘാരി വ്യക്തമാക്കി. കരയുദ്ധത്തിന് ശ്രമിച്ചാല് യുഎസ് സൈനികര് പേര്ഷ്യല് ഗള്ഫിലെ സ്രാവുകള്ക്ക് ഭക്ഷണമായി മാറുമെന്നാണ് സോഫ്ഫഘാരി വീഡിയോയില് പ്രതികരിച്ചത്.
മിഡില് ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതല് സൈനികരെ അയക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്ക പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറാന് സൈനികവക്താവിന്റെ പ്രതികരണം. സംഘര്ഷം കൂടുതല് രൂക്ഷമായാല് ഏകദേശം 10,000 സൈനികരെ വരെ അമേരിക്ക വിന്യസിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. അതിനിടെ മാര്ച്ച് 27നുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് ഇറാനിലെ ഖോണ്ദാബ് ഖനജല പ്ലാന്റ് പ്രവര്ത്തനരഹിതമായതായി ഇറാന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് കുടുങ്ങിയ 2 ഇന്ത്യന് എല്പിജി ടാങ്കറുകള് ഉടന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫില് കുടുങ്ങികിടക്കുന്ന ബാക്കി 18 കപ്പലുകള്ക്കും ഉടന് ഹോര്മുസ് കടക്കാന് അനുവാദം ലഭിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അറിയിച്ചു.