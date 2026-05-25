K Tet: സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപക നിയമനത്തിനും ഇനി കെ-ടെറ്റ് നിർബന്ധം: ഉത്തരവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ താല്ക്കാലിക അധ്യാപക നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുതിയ നിബന്ധന പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇനി മുതല് സ്കൂളുകളില് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലും താല്ക്കാലിക വ്യവസ്ഥയിലും നിയമിക്കപ്പെടുന്ന അധ്യാപകര്ക്കും കേരള ടീച്ചര് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (K-TET) നിര്ബന്ധമാക്കി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറാണ് (DGE) ഇത് സംബന്ധിച്ച കര്ശനമായ നിര്ദ്ദേശം നല്കി ഉത്തരവിറക്കിയത്.
ഉത്തരവിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങള്
സ്ഥിരം അധ്യാപക നിയമനങ്ങള്ക്ക് കെ-ടെറ്റ് നിര്ബന്ധമാക്കിയിരുന്നതുപോലെ തന്നെ, ഇനി മുതല് താല്ക്കാലിക ഒഴിവുകളില് എത്തുന്നവര്ക്കും ഈ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.
സ്കൂളുകളില് താല്ക്കാലിക അധ്യാപകരുടെ പാനല് തയ്യാറാക്കുമ്പോള് കെ-ടെറ്റ് പാസായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് മാത്രമേ ഒന്നാം പരിഗണന നല്കാവൂ.
കെ-ടെറ്റ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളെ പൂര്ണ്ണമായും ലഭ്യമാകാത്ത പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില് മാത്രമായിരിക്കും മറ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവരെ താല്ക്കാലിക നിയമനത്തിനായി പരിഗണിക്കുക.
താല്ക്കാലിക നിയമനങ്ങളില് 1:1 എന്ന അനുപാതത്തില് രണ്ടാമത്തെ ഒഴിവ് പട്ടികവിഭാഗങ്ങള്ക്കും പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങള്ക്കും ക്രമമനുസരിച്ച് നല്കണം. സംവരണ ഒഴിവില് അര്ഹരായ അപേക്ഷകര് ഇല്ലെങ്കില് മാത്രം പൊതുവിഭാഗത്തില് നിന്ന് നിയമനം.
സ്കൂളുകളിലെ അധ്യയന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും സൗജന്യവും നിര്ബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം (RTE) കര്ശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം. താല്ക്കാലിക നിയമനങ്ങളില് കെ-ടെറ്റ് ഇല്ലാത്തവര് വ്യാപകമായി പ്രവേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ നടപടി.
ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് നടത്തുന്ന താല്ക്കാലിക നിയമനങ്ങള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.