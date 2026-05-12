ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026 (19:57 IST)
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരെ ആക്രമിച്ച കേസില് പ്രതികളായ ഗണ്മാന്മാരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യാന് സാധ്യത. അന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തകരില് ഒരാളായ എ ഡി തോമസ് ഇപ്പോള് ആലപ്പുഴയിലെ നിയുക്ത എംഎല്എയാണ്. ആക്രമണ കേസില് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പോലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ട് തള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തോമസ് ഉടന് പരാതി നല്കും. ഇതോടെ കേസില് കൂടുതല് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും.
ആലപ്പുഴ ജനറല് ആശുപത്രി ജംഗ്ഷനില് നവകേരള ബസിനെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയവരെ പോലീസ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗണ്മാനും സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനും കാറില് നിന്ന് ഇറങ്ങി യുവാക്കളുടെ തലയില് അടിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഗണ്മാന് എസ്കോര്ട്ട് വാഹനത്തില് ഒളിപ്പിച്ച വടിയുമായി റോഡിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധക്കാരെ ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ചു ഇത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. ഇത് സര്വീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാല് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് തോക്കുധാരികളുടെ നടപടികളെ ന്യായീകരിച്ചു. കണ്ണൂരില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബസില് കരിങ്കൊടി കാണിച്ച യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അംഗങ്ങളെ ഡിവൈഎഫ്ഐ അംഗങ്ങള് ആക്രമിച്ചപ്പോള് വടിയുമായി ഗണ്മാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബസിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും സുരക്ഷ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഗണ്മാന്റെ ജോലി. പകരം അദ്ദേഹം ഒരു എസ്കോര്ട്ട് കാറില് എത്തി അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുകയായിരുന്നു.