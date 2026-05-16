Ramesh Chennithala: അൻവർ സാദത്തിനെയും ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണനെയും പരിഗണിക്കണം; വഴങ്ങാതെ ചെന്നിത്തല

Last Modified ശനി, 16 മെയ് 2026 (09:20 IST)
Ramesh Chennithala: തനിക്കുള്ള എംഎൽഎമാരെ കാബിനറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല. അൻവർ സാദത്ത്, ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ മന്ത്രിമാരാക്കണമെന്നാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആവശ്യം.
നാല് തവണ എംഎൽഎമാരായവരാണ് അൻവർ സാദത്തും ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണനും. ഇവരെ കാബിനറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കരുത്. തനിക്ക് മന്ത്രിയാകാൻ താൽപര്യമില്ലെങ്കിലും ഒപ്പം നിന്നവരെ അവഗണിക്കരുത്. എസ്.ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎ കൂടിയാണ് ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ. എസ്.ടി വിഭാഗത്തിനു നിർബന്ധമായും ഒരു മന്ത്രി വേണമെന്നാണ് ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ചെന്നിത്തല പറയുന്നത്.
കാബിനറ്റിൽ ചെന്നിത്തല വരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉദ്വേഗം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ചെന്നിത്തലയെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നൽകി അനുനയിപ്പിക്കാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ശ്രമം. എന്നാൽ താൻ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ചെന്നിത്തല. കെ.സി.വേണുഗോപാലുമായി ചെന്നിത്തല ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും. ഈ ചർച്ചയിൽ ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും.