ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (20:23 IST)
കൊച്ചി: കേരളം ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഫെഡറല് ബാങ്ക്, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, കേരള ഗ്രാമീണ് ബാങ്ക് എന്നിവ ഫോര്ബ്സിന്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാങ്കുകളുടെ വാര്ഷിക പട്ടികയില് ഇടം നേടി.ഈ വര്ഷത്തെ റാങ്കിംഗില് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 368 ബാങ്കുകളില് 22 എണ്ണം ഇന്ത്യയില് നിന്നാണ്.
ഇന്ത്യന് സംഘത്തില് ഫെഡറല് ബാങ്ക് ശ്രദ്ധേയമായ ഏഴാം സ്ഥാനം നേടി. ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് 14-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി, കേരള ഗ്രാമീണ് ബാങ്ക് 20-ാം സ്ഥാനം നേടി. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കും ഐസിഐസിഐ ബാങ്കും യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങള് നേടി പട്ടികയില് ഒന്നാമതെത്തി. പ്രമുഖ മാര്ക്കറ്റ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റയുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ സമഗ്രമായ സര്വേയിലൂടെയാണ് റാങ്കിംഗ് നിര്ണ്ണയിച്ചത്. 34 രാജ്യങ്ങളിലായി ഏകദേശം 54,000 പേര് ഈ പഠനത്തില് പങ്കെടുത്തു.
ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി, വിശ്വാസ്യത, ഫീസും നിരക്കുകളും, ഉപഭോക്തൃ സേവനം, ഡിജിറ്റല് ഓഫറുകള്, നല്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപദേശത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവ വിലയിരുത്തല് മാനദണ്ഡങ്ങളില് ഉള്പ്പെടുന്നു.