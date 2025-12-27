സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ആലപ്പുഴയില് ക്രിസ്മസ് കരോള് സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മാരാരിക്കുളം വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണിച്ചുകുളങ്ങര അനീഷിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാള് അസംഭ്യം പറയുകയും കരോള് സംഘത്തിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ലൈറ്റും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇത്തരത്തില് 4000 രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഇയാള് വരുത്തിവെച്ചു. വീട്ടിലെ ചെടിച്ചട്ടികള് പൊട്ടിച്ചത് കരോളുമായി ചെന്നവരാണെന്ന് കരുതിയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് അനീഷ് പോലീസിനും മൊഴി നല്കി. അതേസമയം ഉമ്മന്ചാണ്ടിയുടെ പേരില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത സംഭവത്തില് വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി. വടക്കാഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അംഗമാണ് ഉമ്മന്ചാണ്ടിയുടെ പേരില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാര്ഡില് നിന്ന് വിജയിച്ച സുനില് ചവിട്ടു പാടമാണ് ഉമ്മന്ചാണ്ടിയുടെ പേരില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.
ഇതിനെതിരെ പതിനഞ്ചാം വാര്ഡില് നിന്ന് വിജയിച്ച എല്ഡിഎഫ് അംഗം കണ്ണനാണ് ഹൈക്കോടതിയില് പരാതി നല്കിയത്. ഹര്ജിക്കാരന്റെ വാദത്തില് കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം എതിര് കക്ഷികള് വാദം പൂര്ത്തിയാക്കണമെന്നാണ് കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. അതേസമയം ജനുവരിയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിലെത്തും. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന്റെ വികസനരേഖ പ്രഖ്യാപിക്കും. ജനുവരി അവസാനത്തോടെയാകും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗണ്സിലര്മാരുമായും പ്രത്യേകം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.