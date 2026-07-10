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വൈറലായ കുംഭമേള പെണ്കുട്ടിക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം നല്കാനുള്ള ഉത്തരവ് കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
കൊച്ചി: പ്രയാഗ്രാജ് കുംഭമേളയ്ക്കിടെ വൈറലായ പെണ്കുട്ടിക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം നല്കാന് നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന ഉത്തരവ് കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. പെണ്കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാരോപിച്ച് യുവതിയുടെ ഭര്ത്താവിനെതിരെ കേസുണ്ട്. ഇരുവരെയും കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് സര്ക്കാര് കോടതി അറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയത്. സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പെണ്കുട്ടി കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോള് സംരക്ഷണം നല്കാന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് കോടതി നിര്ദ്ദേശം നല്കിയതായി അഡ്വക്കേറ്റ് അനിഷാദ് വ്യക്തമാക്കി.
തന്റെ ജീവന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനും എറണാകുളം സെന്ട്രല് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്.എച്ച്.ഒ.യ്ക്കും നിര്ദ്ദേശം നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതി നല്കിയ ഹര്ജിയിലാണ് പോലീസ് സംരക്ഷണം നല്കാന് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
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പൂമല ഡാം തുറന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
തൃശൂർ മുളങ്കുന്നത്തുകാവിലെ പൂമല ഡാം തുറന്നു. പരമാവധി 29 അടി സംഭരണശേഷിയുള്ള പൂമല ജലസംഭരണി 28 അടി പിന്നിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഡാം തുറന്നത്. ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനാൽ മലവായ തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, കോലഴി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.