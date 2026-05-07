ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 7 മെയ് 2026 (15:41 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ ഔദ്യോഗിക യാത്രകള് സാധാരണക്കാര്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്ന തുറന്ന കത്ത് വൈറലാകുന്നു. വന്തോതിലുള്ള ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും അമിത വാഹനവ്യൂഹങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ മുന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് പ്രശാന്ത് വാസുദേവ് നായര് ആണ് കത്തെഴുതിയത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്ര പാടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത്. ഒരു പൈലറ്റും ഒരു എസ്കോര്ട്ട് വാഹനവും മതിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാറുകളുടെ നീണ്ട നിരയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് കരുതുന്നു.
കേരളത്തിനുള്ളില് ഒരു ജാമര് വാഹനത്തിന്റെയും കോണ്വോയ്യില് സ്ഥിരമായ ആംബുലന്സിന്റെയും ആവശ്യകതയെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിന് ചുറ്റുമുള്ള അമിതമായ സുരക്ഷാ വലയം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും പ്രശാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു, 'ഇവിടെ ആരും നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന് പോകുന്നില്ല.' എന്നും അദ്ദേഹ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് കുറിച്ചു.
സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് കത്തിന്റെ പ്രമേയമെന്ന് ശക്തമായി പിന്തുണച്ച് നിരവധി പേര് മുന്നോട്ട് വന്നു. വിഐപി വാഹനങ്ങള്ക്ക് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ സമയം മാനിക്കണമെന്നും പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിരവധി ഉപയോക്താക്കള് ഈ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പ്രായോഗികമാണെന്ന് പറയുകയും പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി അത് പാലിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം അസൗകര്യമുണ്ടാക്കിയ മുന് സര്ക്കാരിനെ ചിലര് വിമര്ശിച്ചു. നേതാക്കള് ജനങ്ങള്ക്ക് മുകളിലല്ലെന്ന് ചിലര് പറഞ്ഞു. മൊത്തത്തില് പ്രതികരണങ്ങള് കോണ്വോയ് സംസ്കാരത്തോടുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ കടുത്ത നിരാശയും ലളിതവും ജനസൗഹൃദവുമായ ഭരണത്തിനായുള്ള വ്യക്തമായ ആവശ്യവും പ്രകടമാക്കി.