എന്റെ മനസ്സിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാന്‍ തന്നെയാണ്: കെ സുധാകരന്‍

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 7 മെയ് 2026 (10:27 IST)
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെച്ചൊല്ലി കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് ചര്ച്ചകള് മുറുകുന്നതിനിടെ മുന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും നിലവിലെ കണ്ണൂര് എംപിയുമായ കെ സുധാകരന് ധീരമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി. ഹൈക്കമാന്ഡ് തന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയാല് അത് വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്നും ഈ വിഷയത്തില് അന്തിമ തീരുമാനം ഉടന് ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്ന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് ചോദിച്ചപ്പോള്, 'അത് ഞാനാണ്' എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നല്കി. തന്റെ പട്ടികയില് രണ്ടാമതൊരു പേരില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'എന്തുകൊണ്ട്, അത് സാധ്യമല്ലേ?' എന്ന് കളിയായി ചോദിച്ചു. എ.ഐ.സി.സി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാന് സുധാകരന് മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കില് ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
അതേസമയം 102 സീറ്റ് തന്ന ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധത വേണമെന്ന് മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവും എംഎല്എയുമായ കെഎം ഷാജി. പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വിഡി സതീശന് കൊള്ളാമെന്ന എഐസിസി നിഗമനം ശരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. അതിന്റെ തെളിവാണ് യുഡിഎഫിന്റെ വലിയ വിജയം. ഇനി അനാവശ്യമായ തര്ക്കങ്ങള് ഉണ്ടാകാന് പാടില്ലെന്നും ഇത്രയധികം സീറ്റ് നല്കിയ ജനങ്ങളോട് യുഡിഎഫ് പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കണമെന്നും ഷാജി പറഞ്ഞു.