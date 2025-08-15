സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഇന്ത്യയുടെ അവസാന റോഡ് എന്നത് തമിഴ്നാടിന്റെ തെക്കുകിഴക്കന് അറ്റത്ത് രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു തീരദേശ പട്ടണമായ ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അരിചല് മുനൈയില് അവസാനിക്കുന്ന ഈ റോഡ്, പാക്ക് കടലിടുക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യന് വന്കരയിലെ അവസാനത്തെ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന്, ശ്രീലങ്ക കടലിന് കുറുകെ ഏകദേശം 18-20 കിലോമീറ്റര് മാത്രം അകലെയാണ്.
രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് റോഡ് മാര്ഗം എത്തിച്ചേരാം. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്ക്ക് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ റോഡില്
പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. മനോഹരമായ സമുദ്രക്കാഴ്ചകളും ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക സമുദ്ര അതിര്ത്തിയുടെ സാമീപ്യവും കാരണം ഈ പ്രദേശം സന്ദര്ശകര്ക്കിടയില് ജനപ്രിയമാണ്.തമിഴ്നാട്ടിലെ ധനുഷ്കോടിയിലെ അരിച്ചാല് മുനൈയില് അവസാനിക്കുന്ന റോഡിനെയാണ് ലാസ്റ്റ് റോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യന് ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ അവസാന ബിന്ദു എന്ന നിലയിലുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം, രാമായണവുമായുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധം, രണ്ട് കടലുകള് കൂടിച്ചേരുന്ന മനോഹരമായ തീരദേശ പശ്ചാത്തലം എന്നിവയാല് ഇത് പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നു.