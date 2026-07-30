  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Non-ticket revenue needs to be boosted
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (19:44 IST)

ടിക്കറ്റിതര വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണം; 500 ബസുകളില്‍ 32 ഇഞ്ച് ടിവി സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി കെഎസ്ആര്‍ടിസി

Non-ticket revenue needs to be boosted
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (18:54 IST)
google-news
എടപ്പാള്‍ : കെഎസ്ആര്‍ടിസി സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ്, ഓര്‍ഡിനറി ബസുകളില്‍ ടെലിവിഷനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു. യാത്രക്കാര്‍ക്കായി 32 ഇഞ്ച് ടിവി സ്‌ക്രീനുകളാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കോട്ടയം ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ കരാര്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 500 ബസുകളില്‍ ടെലിവിഷനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും. പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലേക്കും ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ പദ്ധതിയുണ്ട്. കരാര്‍ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥാപനം സ്വന്തം ചെലവില്‍ ടെലിവിഷനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും; ഇതില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അവര്‍ വരുമാനം കണ്ടെത്തുക.
 
എല്ലാ യാത്രക്കാര്‍ക്കും വ്യക്തമായി കാണാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിന് പിന്നിലായി മുകള്‍ഭാഗത്തായാണ് ടിവി സ്ഥാപിക്കുക. വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് പുറമെ റൂട്ട് വിവരങ്ങള്‍, നിലവിലുള്ളതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകള്‍, ബസ് സമയക്രമം, കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവയും ഈ സ്‌ക്രീനുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ചെലവിനുള്ള പണം നല്‍കാതിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പീഡനമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ കേരളം; ധാരണാപത്രം പിന്‍വലിക്കാനാവില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ്

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ കേരളം; ധാരണാപത്രം പിന്‍വലിക്കാനാവില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ്റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഏതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കുകയും കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും.

ഈശ ഗ്രാമോത്സവം: ഡിവിഷണൽ മത്സരങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 15 ന്

ഈശ ഗ്രാമോത്സവം: ഡിവിഷണൽ മത്സരങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 15 ന്ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമീണ കായികമേളയായ ഈശ ഗ്രാമോത്സവത്തിലെ കേരളത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ വൻ വർധനവ്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്‌പോർട്‌സിനോടുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവേശം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വർഷം ആയിരത്തിലധികം കളിക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അറുന്നൂറോളം കളിക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഈ വലിയ വർദ്ധനവ്, കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഈ കായിക മേളയ്ക്കുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രചാരത്തെയും സ്വാധീനത്തെയും എടുത്തു കാണിക്കുന്നു.

പിഎം ശ്രീയിൽ തുടരാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ; മുൻ നിലപാട് വിഴുങ്ങി

പിഎം ശ്രീയിൽ തുടരാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ; മുൻ നിലപാട് വിഴുങ്ങിപിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകും. ഏതൊക്കെ സ്‌കൂളുകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന കാര്യം യുഡിഎഫ് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

മിഷൻ 2029, കേരളത്തിൽ നിന്നും ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 8 ലോകസഭാ സീറ്റുകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനം

മിഷൻ 2029, കേരളത്തിൽ നിന്നും ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 8 ലോകസഭാ സീറ്റുകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനംലോകസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ട് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നേരത്തെ തുടങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ച് ബിജെപി നേതൃത്വം. മിഷന്‍ 29ന്റെ ഭാഗമായി മണ്ഡലപുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം സംഭവിച്ചാല്‍ 30 സീറ്റുകളില്‍ 6 മുതല്‍ 8 സീറ്റുകള്‍ വരെ നേടാനാകുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ കണക്കുക്കൂട്ടല്‍.

നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആർഎസ്എസിന് എന്താണ് പ്രശ്നം?, നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗ്

നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആർഎസ്എസിന് എന്താണ് പ്രശ്നം?, നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗ്ആര്‍എസ്എസ് നിയമപരമായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്ത സംഘടനയായി തുടരുകയാണെങ്കില്‍, കര്‍ണാടകയില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്ന നിയമനിര്‍മാണം പരിഗണിക്കുമെന്നും നിയമം പാലിക്കാത്ത പക്ഷം നടപടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരോധനം വരെ ആലോചിക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക് ഖാര്‍ഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.