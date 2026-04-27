ബിഡിഎസ് വിദ്യാര്ഥി നിതിന് രാജിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദലിത് സംഘടനകള് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹര്ത്താല് നാളെ. രാവിലെ 6 മുതല് വൈകീട്ട് 5 വരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന ഹര്ത്താലില് നിര്ബന്ധിതമായി വാഹനങ്ങള് തടയില്ലെന്നും പൊതുജനങ്ങള് ഹര്ത്താലുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും നിതിന് രാജ് ആക്ഷന് കൗണ്സില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കണ്ണൂരില് സ്വകാര്യ ബസ് സര്വീസ് മുടങ്ങില്ലെന്ന് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന് കണ്ണൂര് ജില്ലാ ജനറല് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. കടകള് തുറക്കുമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയും അറിയിച്ചു. 52 ദളിത് സംഘടനകളാണ് നാളെ നടക്കുന്ന ഹര്ത്താലിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്. രോഹിത് വെമുല നിയമം നടപ്പാക്കുക. നിതിന്_രാജിന്റെ കുടുംബത്തിന് 10 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുക. അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റല് കോളേജിന്റെ അഫിലിയേഷന് റദ്ദാക്കുക. ജുഡീഷ്യല് മേല്നോട്ടത്തില് കേസ്വന്വേഷണം നടത്തുക തുടങ്ങി ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചാണ് ഹര്ത്താല്.
ജസ്റ്റിസ് ഫോര് നിതിന് രാജ് ആക്ഷന് കൗണ്സിലും ദളിത് ആദിവാസി സംഘടനകളും ചേര്ന്നാണ് ഹര്ത്താല് നടത്തുന്നത്.