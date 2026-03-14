ശനി, 14 മാര്‍ച്ച് 2026
മദ്യം വാങ്ങാന്‍ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കണം; ബെവ്‌കോയില്‍ നാളെ പുതിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍

Bevco, Kerala Liquor sale
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 14 മാര്‍ച്ച് 2026 (20:32 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നാളെ മുതല്‍ ബെവ്‌കോ പ്രീമിയം കൗണ്ടറുകളില്‍ യുപിഐ, കാര്‍ഡ് പേയ്മെന്റുകള്‍ വഴിയാകും മദ്യം വില്‍ക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 15 മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്വാശ്രയ പ്രീമിയം കൗണ്ടറുകളിലും പണരഹിത പേയ്മെന്റുകള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ബെവ്‌കോ എംഡി ഹര്‍ഷിത അട്ടല്ലൂരി അധികാരികള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഇതുസംബന്ധിച്ച നോട്ടീസുകള്‍ ഹിന്ദിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ മുന്നില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കറന്‍സി കൈമാറ്റം ഒഴിവാക്കുന്നത് കൗണ്ടറുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും കൃത്യമായ ഇടപാട് രേഖകള്‍ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകള്‍ ഈ തീരുമാനത്തെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തു. സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍, നെറ്റ്വര്‍ക്ക് പ്രശ്നങ്ങള്‍, കാര്‍ഡ്/യുപിഐ പേയ്മെന്റുകളില്‍ പരിചയമില്ലാത്ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ എന്നിവ കാരണം കൗണ്ടറുകളില്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്ന് ജീവനക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.


