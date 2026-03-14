സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 14 മാര്ച്ച് 2026 (20:10 IST)
ചെന്നൈ: കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ വൈരമുത്തുവിനെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്ക് പിന്നാലെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി ഗായിക ചിന്മയി ശ്രീപാദ. കമല് ഹാസന്റെ അഭിനന്ദന പോസ്റ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്
ചിന്മയി വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചത്. 'ഇത്രയും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര് തങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകളെ ചെവികൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ വോട്ടര്മാര് ഓര്മ്മിക്കണം. പുരുഷന്മാര് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പക്ഷത്തുണ്ടാകില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനം പുരുഷന്മാര് അവരുടെ സഹോദരന്മാര്ക്കും, അമ്മാവന്മാര്ക്കും, അച്ഛന്മാര്ക്കും, ഉപദേഷ്ടാക്കള്ക്കും ഒപ്പം നില്ക്കും. സ്ത്രീകള്ക്ക് മാനസികാഘാതം സംഭവിച്ചാല് ആരാണ് വിഷമിക്കുക?' എന്നാണ് ചിന്മയി തന്റെ പോസ്റ്റില് പറയുന്നത്.
2018-ലാണ് വൈരമുത്തുവിനെതിരെ ഗായിക ആദ്യമായി മീ ടൂ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. 2020-ല് അജ്ഞാതയായി തുടരാന് തീരുമാനിച്ച ഒരു ടെലിവിഷന് പ്രൊഫഷണലിന് വേണ്ടി അവര് മറ്റൊരു മീ ടൂ കേസും ഫൈല് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്രയധികം പരസ്യ സാക്ഷ്യങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഗാനരചയിതാവിനെതിരെ ഒരു ഔപചാരിക നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. 11 ലക്ഷം, സരസ്വതി ദേവിയുടെ പ്രതിമ, ഫലകം എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സാഹിത്യ ബഹുമതിയാണ് ജ്ഞാനപീഠ അവാര്ഡ്.
എന്നാല് വൈരമുത്തുവിന് അത് നല്കുന്നത് വിവാദങ്ങള്ക്ക് ഒരു കാരണമാകും. തമിഴ് സാഹിത്യത്തിനും സിനിമയ്ക്കും നല്കിയ സംഭാവനകള്ക്ക് വൈരമുത്തുവിന് മുമ്പ് പത്മഭൂഷണും പത്മശ്രീയും നല്കി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.