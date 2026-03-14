സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 14 മാര്ച്ച് 2026 (15:50 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, തൃശൂര് ജില്ലകളില്
ഉയര്ന്ന താപനില 37 °C വരെയും കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്,
കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
ജില്ലകളില് ഉയര്ന്ന താപനില 36°C വരെയും (സാധാരണയെക്കാള് 2 - 3°C കൂടുതല്) ഉയരാന് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
ഉയര്ന്ന താപനിലയും ഈര്പ്പമുള്ള വായുവും കാരണം ഈ ജില്ലകളില്,
മലയോര മേഖലകളിലൊഴികെ, ഇന്ന് ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ തൃശൂര്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.