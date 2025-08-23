പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വലിയ മാറ്റം വരുത്തി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് റോഡ് ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രാലയം പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 15 വര്ഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും കൃത്യസമയത്ത് രജിസ്ട്രേഷന് പൂര്ത്തിയാക്കാന് ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സര്ക്കാര് പറയുന്നു. മുന് നിയമങ്ങള് പ്രകാരം, 15 വര്ഷം വരെ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങള്ക്ക് മാത്രമേ രജിസ്ട്രേഷന് പുതുക്കാന് കഴിയൂ.
എന്നാല് ഇപ്പോള് പുതിയ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം, 20 വര്ഷം വരെ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങള്ക്കും വീണ്ടും രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് കഴിയും. എന്നാല് ഇതിനായി വാഹന ഉടമകള് ഉയര്ന്ന ഫീസ് നല്കേണ്ടിവരും.പുതിയ നിയമങ്ങളില്, വ്യത്യസ്ത വാഹനങ്ങള്ക്ക് പുതുക്കല് ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരക്കുകള് ഇപ്രകാരമാണ് (ജിഎസ്ടി പ്രത്യേകം അടയ്ക്കേണ്ടിവരും):
അസാധുവായ കാരിയേജ് -100
മോട്ടോര്സൈക്കിള് - 2,000
മൂന്ന് ചക്ര വാഹനം/ക്വാഡ്രിസൈക്കിള് - 5,000
ലൈറ്റ് മോട്ടോര് വാഹനം (കാര് പോലെ) - 10,000
ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മോട്ടോര് വാഹനം (2 അല്ലെങ്കില് 3 ചക്ര വാഹനം) - 20,000
ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മോട്ടോര് വാഹനം (4 അല്ലെങ്കില് അതില് കൂടുതല് ചക്ര വാഹനങ്ങള്) - 80,000
മറ്റ് വാഹനങ്ങള് - 12,000
കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ പുതിയ നിയമങ്ങള് അനുസരിച്ച്, ഏതൊരു വാഹനത്തിന്റെയും രജിസ്ട്രേഷന് ആദ്യ തവണ മുതല് പരമാവധി 20 വര്ഷത്തേക്ക് നടത്താം. അതായത്, 15 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം വാഹന ഉടമ വീണ്ടും രജിസ്ട്രേഷന് നടത്തേണ്ടിവരും, ഇതിനായി മുകളില് സൂചിപ്പിച്ച കനത്ത ഫീസ് നല്കേണ്ടിവരും.