തെരഞ്ഞെടുപ്പ് : വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തി ആൾ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു

Vote - 2025
എ കെ ജെ അയ്യർ| Last Modified വ്യാഴം, 11 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (11:32 IST)
കണ്ണൂര്‍ : സംസ്ഥാനത്തെ 7 വടക്കന്‍ ജില്ലകളിലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നു നടക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വോട്ടര്‍ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. കണ്ണൂര്‍
മൊറാഴ സ്വദേശി കെ.പി.സുധീഷ് ആണ് പോളിംഗ് ബൂത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മൊറാഴ സൗത്ത് എല്‍.പി സ്‌കൂള്‍ പരിസരത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണത്.

അതേ സമയം പരിയാരത്ത് യു.ഡി.എഫ്സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്ക് മര്‍ദ്ദനമേറ്റതായും പരാതി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.'പരിയാരം പതിനാറാം വാര്‍ഡ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പി.വി സജീവനാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്.പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.



