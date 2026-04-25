കൊല്ലത്ത് വൃദ്ധനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; സൂര്യാഘാതമാണെന്ന് സംശയം

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ശനി, 25 ഏപ്രില് 2026 (18:09 IST)
കൊല്ലം: കുന്നിക്കോട് കൃഷിയിടത്തില് വൃദ്ധനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. ഞാറക്കാടു തെങ്ങിന് തറയില് ബേബി ഫിലിപ്പിനെ (85) ആണ് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. സൂര്യതാപമായിരിക്കാം മരണകാരണം. രാവിലെ സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാവിലെ 11.30 ഓടെ വയലില് ജോലിക്കെത്തിയ ആളുകള് അദ്ദേഹത്തെ കിടക്കുന്ന നിലയില് കണ്ടു.
കുന്നിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. കുന്നിക്കോട് ഒരു സ്വകാര്യ ധനകാര്യ വായ്പാ സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്ന ബേബിയായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം സ്ഥിരീകരിക്കാന് കഴിയൂ.