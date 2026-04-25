ശനി, 25 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം; ഡോ. എം.കെ. റാമിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി

NITHIN
ശ്രീനു എസ്| Last Modified ശനി, 25 ഏപ്രില്‍ 2026 (18:06 IST)

കണ്ണൂര്‍: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റല്‍ കോളേജിലെ ബിഡിഎസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണത്തില്‍ പ്രതിയായ ഡോ. എം.കെ. റാമിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. തലശ്ശേരി ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി-കഢ ന്റേതാണ് വിധി. അതേസമയം, രണ്ടാം പ്രതിയായ ഡോ. സംഗീത നമ്പ്യാര്‍ക്ക് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. കേസിലെ വാദം ഇന്നലെ പൂര്‍ത്തിയായി.

ജാതി, വര്‍ണ്ണം എന്നിവയുടെ പേരില്‍ വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. എം.കെ. റാം തന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിതിന്‍ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നതായി കുടുംബം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. സംഭവദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതല്‍ 1.10 വരെ നിതിന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ ക്യാബിനില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് ഡോ. റാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്. ലോണ്‍ ആപ്പിന്റെ ഭീഷണി മൂലമാണ് ആത്മഹത്യ സംഭവിച്ചതെന്നും ജാതി വിവേചനം ഇല്ലെന്നും മറ്റ് ചില വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായി ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.


'ആ വിഡ്ഢി സഹതാപത്തിനായി ചാടി' എന്ന് ഡോ. റാം പറയുന്നത് താന്‍ കേട്ടതായി നിതിന്റെ സഹപാഠി പറഞ്ഞിരുന്നു. റാമുമായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലിന് മുമ്പാകെ നിതിന്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതായും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡോ. റാം ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടയാളാണ്. അതിനാല്‍ എസ്.സി/എസ്.ടി നിയമം ബാധകമല്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. എന്നാല്‍ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയ വ്യക്തിയുടെ ജാതിയേക്കാള്‍ ഇരയുടെ എസ്.സി/എസ്.ടി പദവി പ്രധാനമാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ പറഞ്ഞു.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :