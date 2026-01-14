രേണുക വേണു|
14 ജനുവരി 2026
കൊച്ചി നഗരത്തിലെ റോഡ് സൈഡുകളില് മാലിന്യക്കൂമ്പാരം. കോര്പറേഷനില് കോണ്ഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം നഗരത്തിലെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പാളിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം. പ്രധാന റോഡുകളുടെ ഇരുവശത്തും കവറില് കെട്ടിയും അല്ലാതെയും മാലിന്യം ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള് ചര്ച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
ദുര്ഗന്ധം വമിക്കാന് തുടങ്ങിയതോടെ നാട്ടുകാര് ചിത്രസഹിതം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വിമര്ശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇടക്കൊച്ചി, ഫോര്ട്ട് കൊച്ചി, വടുതല മേഖലകളില് മാലിന്യ ശല്യം രൂക്ഷം. നേരത്തെ എല്ഡിഎഫ് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൃത്യതയോടെ നടന്നിരുന്നു.
പുതിയതായി ചുമതലയേറ്റ യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ വിമര്ശനം ശക്തമാണ്. പുതിയ ഭരണസമിതി എത്തിയ ശേഷം ഫോഗിംഗ് കൃത്യമായി നടക്കാത്തതിനാല് കൊതുക് ശല്യവും രൂക്ഷം. കോണ്ഗ്രസ് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ 'കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചി'യായെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പരിഹാസം. കോര്പറേഷന് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടും മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തില് നടപടിയില്ലെന്ന വിമര്ശനവും ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.