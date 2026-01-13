രേണുക വേണു|
Rahul Mamkootathil: പീഡനക്കേസില് അറസ്റ്റിലായ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പൂര്ണമായി തള്ളാതെ കോണ്ഗ്രസ്. പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും പാലക്കാട് നിയമസഭാ സീറ്റില് ആര് സ്ഥാനാര്ഥിയാകണമെന്നത് രാഹുലിന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം തേടിയാകും.
രാഹുലിനെ പൂര്ണമായി തള്ളാന് കോണ്ഗ്രസ് ഇപ്പോഴും ഒരുക്കമല്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്. പാലക്കാട് രാഹുലിനു ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ട്. അതിനാല് പൂര്ണമായി തള്ളിയാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരിച്ചടിയായേക്കുമെന്നാണ് ഭയം. രാഹുലിന്റെ നോമിനിയായിരിക്കും പാലക്കാട് നിയമസഭാ സീറ്റില് സ്ഥാനാര്ഥിയാകുകയെന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പായി.
താന് നിര്ദേശിക്കുന്നയാളെ പാലക്കാട് മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് രാഹുലും കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോടു നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാഹുലുമായി കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം രഹസ്യ ചര്ച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിവരമുണ്ട്. മറ്റൊരു സ്ഥാനാര്ഥിയെ നിര്ത്തിയാല് താന് പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നും ചിലപ്പോള് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചേക്കുമെന്നും രാഹുല് ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഒടുവില് രാഹുലിനു വഴങ്ങുകയെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോണ്ഗ്രസ് എത്തി.