രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (11:08 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) യുഡിഎഫിലേക്കെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ എൽഡിഎഫിനൊപ്പം തന്നെയെന്ന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ ഏകദിന സത്യഗ്രഹത്തിൽനിന്നുള്ള ചിത്രത്തിന് തുടരും എന്ന അഠിക്കുറിപ്പോടെ പങ്കുവെച്ചായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
അതേസമയം കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽഡിഎഫ് വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മുന്നണി വിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പാർട്ടി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല. യുഡിഎഫ് തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് എത്തിയത് ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇടതുഭരണം തുടരുമെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തോട് നടത്തുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരപരിപാടികൾ നടന്നത്. എന്നാൽ സമരത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. വിദേശത്തായിരുന്നതിനാലാണ് പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് പാർട്ടി നൽകുന്ന വിശദീകരണം. മുന്നണി മാറ്റത്തിനില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും ജോസ് കെ മാണിയും ചില അനുയായികളും മുന്നണി മാറ്റത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതായുള്ള വിവരങ്ങളുമുണ്ട്.