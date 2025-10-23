Kerala Weather: തെക്ക് കിഴക്കന് അറബിക്കടലില് തീവ്രന്യൂനമര്ദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് തെക്ക് കിഴക്കന് അറബിക്കടലില് കൂടി വടക്ക് - വടക്കുകിഴക്കന് ദിശയില് നീങ്ങി മധ്യകിഴക്കന് അറബിക്കടലിലേക്ക് നീങ്ങാന് സാധ്യത.
തെക്കന് കര്ണാടകയ്ക്ക് മുകളില് ന്യൂനമര്ദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് തുടര്ന്ന് പടിഞ്ഞാറ് - വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് നീങ്ങി തെക്കന് കര്ണാടകയിലൂടെ കടന്നുപോയി അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് കിഴക്കന് മധ്യ അറബിക്കടലിന്റെയും അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിന്റെയും ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്താന് സാധ്യത.
തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിനും മുകളിലായി ചക്രവാതചുഴി രൂപപ്പെട്ടു. ഇത് നാളെയോടെ തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെയും അതിനോട് ചേര്ന്ന കിഴക്കന് മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെയും മുകളില് ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യത. ഇത് പടിഞ്ഞാറ് - വടക്കു പടിഞ്ഞാറന് ദിശയില് നീങ്ങി തുടര്ന്ന് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യത.
കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യത. ഇന്നും നാളെയും (ഒക്ടോബര് 23 &24) ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഒക്ടോബര് 23,24,26 തിയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
ഇന്ന് കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്. നാളെ (ഒക്ടോബര് 24) മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.