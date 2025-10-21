അതിതീവ്രമഴയും റെഡ് അലർട്ടും, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഒക്ടോബര് 2025 (15:50 IST)
ഇടുക്കി: അതിതീവ്ര മഴ
പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും നാളെ റെഡ് അലര്ട്ട് മുന്നറിയിപ്പും ഉള്ള സാഹചര്യത്തില് ഇടുക്കിയിലെ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടര്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളേജുകള് ഉള്പ്പടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകള് കോളേജുകള്,ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്,മദ്രസകള് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമാകും.
ബുധനാഴ്ച ഇടുക്കി,പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് അതിതീവ്ര മഴ കണക്കിലെടുത്ത് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം,എറണാകുളം,തൃശൂര്, വയനാട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടുമാണ്. വ്യാഴാഴ്ച കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടാണ്.